El Real Madrid anuncia que ha realizado una oferta de 150 millones por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid la rechaza

El Real Madrid ha realizado una oferta de 150 millones por Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid ha decidido rechazarla y se remite a la clausula del argentino de 500 millones de euros.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", ha afirmado el Real Madrid en un comunicado.

El delantero rojiblanco está siendo uno de los nombres propios del mercado. Hace apenas unas semanas se le relacionó con su posible fichaje por el Barça, pero el club colchonero se mantiene firme en su postura: Julián no se vende.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Julián tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 por lo que se descarta cualquier tipo de operación a la baja. El Atleti, que con la llegada de Apolo busca dar un paso al frente, tiene claro que no va a regalar a su estrella, mucho menos a rivales directos.

El pasado jueves, Florentino Pérez, en el plató de Horizonte y ante Iker Jiménez, anunció que iba a hacer este movimiento. "El martes haremos una oferta por un jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia".

Dio algún detalle más: "Se la haremos a un gran club de la Champions; no es Haaland, no es Olise, no es Kane, no es Doku... no juega en la Premier”. Y terminó repitiendo la cifra: “Por lo menos, ofreceremos 150M€; es de nivel Galáctico total".

Desde entonces, la identidad ha sido un misterio. Todo parecía acotarse a tres nombres: Olise, João Neves o Vitinha. Julián ganó peso en las últimas horas y finalmente la oferta ha llegado por él.

La opción de Olise

Sin embargo, en el Real Madrid el nombre que está entre ceja y ceja es Olise. El atacante del Bayern de Múnich se ha convertido en una estrella mundial y apunta a ser junto a Mbappé y Dembélé el gran líder de Francia en el Mundial.

En el último amistoso firmó una actuación sobresaliente con un hat-trick y dejando claro que aterriza en la Copa del Mundo en un estado de forma inmejorable.

El Real Madrid tiene un hueco en la banda derecha y nadie encaja mejor que él. Eso sí, las negociaciones con el Bayern no serían nada fáciles. De momento ya han avisado que no está en venta, pero queda todo el verano por delante y la postura de Olise en salir o no puede ser determinante.