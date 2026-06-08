Los socios se movilizan para dar a Florentino Pérez el triunfo y rozan la mayor participación en unas elecciones del Madrid

Todo estaba en contra de un gran día de votación. Madrid amaneció colapsado por la visita del papa León XIV, con cortes de tráfico, transporte público saturado y una agenda de eventos -del concierto de Bad Bunny a las obras del futuro circuito de Fórmula 1- que invitaba a quedarse en casa.

A ello se sumaba el calor de principios de junio y el traslado de la votación a Valdebebas, lejos del Bernabéu donde el club celebra este lunes su acto con el Pontífice. Con ese panorama, muchos auguraban una jornada deslucida. Y se equivocaron.

A las nueve de la mañana, cuando se abrieron las puertas del pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ya había socios esperando en fila. No fue un espejismo madrugador.

A lo largo de toda la mañana, el goteo se convirtió en torrente: los accesos a Valdebebas, frente a las obras del trazado de la F1, se llenaron de gente que aguantaba el calor y las colas interminables con tal de depositar su papeleta.

El socio madridista, que no votaba a su presidente desde hacía dos décadas, tenía ganas. Y lo demostró.

La imagen fue la de una fiesta cívica. Familias enteras, niños y hasta bebés en brazos, socios con muletas y en silla de ruedas se acercaron a cumplir con un derecho que muchos ejercían por primera vez en su vida.

Así, en total más de 33.000 socios madridistas -en torno a 31.000 presenciales- votaron a lo largo de una jornada histórica ya en los libros del club.

Participación casi de récord

Para medir la magnitud de la jornada conviene mirar atrás. El gran referente era el año 1995, cuando Ramón Mendoza se alzó con la victoria -con Florentino Pérez como uno de los rivales- con 34.951 votantes, la mayor participación registrada en unas elecciones del club.

La segunda mejor marca llegó cinco años después, cuando Florentino Pérez arrebató la presidencia a Lorenzo Sanz en unos comicios a los que acudieron 33.116 votantes.

Cuatro años después, en 2004, el propio Florentino revalidó el cargo con un 91,64% de los votos y un total de 31.007 socios en las urnas. Y en los últimos comicios disputados, los de 2006 que ganó Ramón Calderón a Juan Palacios por apenas 246 papeletas, votaron 27.958 afiliados, un 39,55% de un censo mucho menor que el actual.

Florentino Pérez llegando a votar en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. EFE

La diferencia es que entonces el cuerpo electoral rondaba los 50.000 o 66.000 socios; este domingo tenían derecho a voto 75.219, una base mucho más amplia que ha disparado las cifras absolutas.

Los números confirmaron pronto lo que se palpaba en el ambiente. En el primer parte oficial, a las 13:00, ya habían votado 12.651 socios, un 16,82% del censo, muy por encima de la cifra registrada a esa misma hora en los comicios de 2006.

Y la tendencia se aceleró: a las 17:00, con tres horas todavía por delante, la participación trepaba al 31,37%, un ritmo notablemente superior al de las últimas y lejanas citas electorales del club.

A esos votantes presenciales hay que sumar los más de 2.000 sufragios llegados por correo, una vía que se preveía decisiva.

Para sortear las dificultades de movilidad, el club desplegó un operativo de más de 200 personas y habilitó autobuses lanzadera desde varios puntos de la capital. La jornada transcurrió con total normalidad y sin incidencias reseñables, según insistieron desde el club durante toda la mañana.

El foco en los protagonistas

Como no podía ser de otro modo, la llegada de los candidatos concentró la atención. Florentino Pérez, socio número 1.484, entró poco antes de las diez acompañado del vicepresidente Eduardo Fernández de Blas y se demoró largo rato firmando autógrafos y posando en decenas de selfies con los madridistas que le mostraban su afecto, antes de votar en la mesa 2.

A diferencia de su rival, el presidente prefirió no hacer declaraciones institucionales y dejar que fuese la imagen del cariño de los socios la que hablara por él.

Una hora más tarde lo hizo Enrique Riquelme, carné 41.736, que votó en la mesa 33 arropado por su candidatura y entre aplausos de los socios, con algún silbido aislado de fondo y un par de gritos de "mentiroso".

La expectación en torno al aspirante fue tal que la seguridad del club le pidió retirarse cuanto antes, porque las decenas de aficionados que querían fotografiarse con él dificultaban la entrada del resto.

Entre el ir y venir de socios también asomaron rostros conocidos del madridismo, como Emilio Butragueño o Raúl.

Pero los verdaderos protagonistas fueron los miles de anónimos que, contra todo pronóstico, convirtieron una jornada amenazada por mil obstáculos en una de las mayores movilizaciones de socios que se recuerda en unas elecciones del Real Madrid, y que ha terminado dándole a Florentino Pérez la reválida que buscaba en las urnas.