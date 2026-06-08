El pueblo costero donde se refugia David Silva: 2.700 habitantes, mejor clima del mundo y grandes playas

El futbolista David Silva, una de las grandes leyendas del fútbol español, mantiene un vínculo muy estrecho con su tierra natal, el pequeño pueblo costero de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, un enclave marcado por la tranquilidad, el mar y uno de los climas más estables del planeta.

Situado en el municipio de Mogán, Arguineguín es una localidad de alrededor de 2.700 habitantes, aunque su población aumenta notablemente en determinadas épocas del año debido a la llegada de visitantes y residentes extranjeros que buscan sol durante todo el año.

El pueblo ha crecido en las últimas décadas sin perder su esencia de antiguo enclave pesquero, donde todavía conviven la actividad marinera, el turismo y la vida cotidiana de sus vecinos en un equilibrio muy característico del sur de la isla.

Uno de los mayores atractivos de Arguineguín es su clima. La zona es conocida por disfrutar de temperaturas suaves durante todo el año, con escasas lluvias y muchos días de sol, lo que la convierte en un destino muy valorado tanto para vivir como para pasar temporadas.

El entorno natural también es un gran reclamo. Sus playas, como Las Marañuelas y La Lajilla, ofrecen aguas tranquilas y zonas de baño familiares, mientras que el paseo marítimo y el puerto mantienen viva la relación del pueblo con el mar.

David Silva.

En este entorno creció David Silva, que siempre ha mantenido un fuerte vínculo con Arguineguín pese a su carrera en la élite del fútbol europeo. El exjugador del Manchester City y de la Selección Española nunca ha perdido la conexión con su lugar de origen.

Durante su trayectoria profesional, Silva ha regresado en numerosas ocasiones a su localidad natal, donde conserva parte de su vida personal y familiar, y donde es considerado un referente deportivo para las nuevas generaciones.

El futbolista representa uno de los casos más reconocidos de talento surgido de un entorno humilde que logra alcanzar la élite internacional sin desvincularse de sus raíces. Su figura está muy asociada a la identidad del pueblo.

Hoy, Arguineguín continúa siendo un lugar de referencia en el sur de Gran Canaria, donde el turismo convive con la vida local y donde el mar sigue marcando el ritmo diario de sus habitantes.

En ese escenario de calma, sol y tradición marinera, David Silva encuentra su refugio, un punto de retorno constante a lo largo de su vida y su carrera deportiva, lejos del ruido de los grandes estadios pero cerca de sus orígenes.