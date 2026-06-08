Gavi: "Mis padres me acompañaron porque yo tenía 10-11 años cuando fui al Barça. Vivíamos en las Ramblas"

El camino de Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, hacia la élite del fútbol comenzó mucho antes de sus éxitos con el FC Barcelona y la Selección Española. En una entrevista concedida a France Football, el centrocampista recordó cómo vivió su llegada a la Ciudad Condal siendo apenas un niño.

El futbolista explicó que el cambio de vida fue tan importante que necesitó el respaldo constante de su familia. Con apenas 10 u 11 años, dejó atrás su entorno habitual para incorporarse a la cantera azulgrana, considerada una de las más prestigiosas del mundo.

“Mis padres me acompañaron porque yo tenía 10-11 años cuando fui al Barça. Vivíamos en las Ramblas”, recordó el jugador al rememorar aquellos primeros meses lejos de casa. La adaptación no fue sencilla para un niño que acababa de abandonar su tierra.

La presencia de sus padres resultó fundamental durante aquella etapa. El centrocampista explicó que compartir esa experiencia con ellos le permitió afrontar con mayor tranquilidad un cambio que suponía comenzar una nueva vida en una ciudad completamente diferente.

En la misma entrevista, Gavi reconoció que sintió cierta incertidumbre cuando llegó a Barcelona. La magnitud de la ciudad y todo lo que rodeaba al club azulgrana generaban una mezcla de ilusión y nerviosismo que suele acompañar a muchos jóvenes talentos.

Joan Laporta, junto a Gavi y Araujo. EFE

Aquella apuesta familiar terminó dando resultado. El jugador fue creciendo dentro de La Masia y avanzó con rapidez por las distintas categorías inferiores del Barcelona. Su evolución llamó la atención de los técnicos del club desde edades muy tempranas.

Con el paso de los años, Gavi se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol español. Su intensidad sobre el terreno de juego, su capacidad para competir y su personalidad le permitieron dar el salto al primer equipo del Barcelona siendo todavía adolescente.

La progresión del sevillano fue tan rápida que también encontró un lugar en la selección absoluta. Allí se consolidó como una de las piezas más importantes de la nueva generación de futbolistas españoles llamada a liderar el futuro del combinado nacional.

Durante aquella conversación con France Football, el centrocampista también habló sobre el origen de su conocido apodo. Explicó que mucha gente cree que procede directamente de Gavira, aunque la historia detrás del sobrenombre es diferente.

Los recuerdos de su llegada a Barcelona muestran una faceta más personal de uno de los futbolistas más reconocidos de España. Años después de aquellas vivencias, Gavi sigue recordando el papel decisivo que desempeñaron sus padres en el inicio de una carrera que le ha llevado a la élite y que actualmente continúa con su presencia en la convocatoria de España para el Mundial.