Florentino Pérez, tras ganar las elecciones: "Aquí estoy para defender al Real Madrid"

Florentino Pérez, ganador de las elecciones a la presidencia del Real Madrid (con el 65% de los votos), afirmó este lunes que seguirá en el club blanco para defender al Real Madrid y trabajar por seguir ganando títulos y estar orgullosos del mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu.

"Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo (Mourinho). Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios", dijo.

Entre gritos de "presidente, presidente", aplausos y en un salón abarrotado del hotel elegido por su candidatura para comparecer tras el recuento de los votos, Pérez confirmó su victoria en las elecciones sobre Enrique Riquelme, "con el segundo mejor resultado de la historia", antes de la confirmación de los resultados oficiales de las mismas.

"Hoy es un gran día para el Real Madrid, hemos ganado en todas las mesas electorales, en todas las edades. Y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia en unas elecciones del Real Madrid, el primero fue en 2004. Es un resultado extraordinario. Podían haber sido mejor porque nos han anulado cerca de mil votos y vamos a recurrir porque creemos que hemos hecho lo correcto. Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia, convivencia y democracia", afirmó.

Acompañado de quienes formarán parte de su junta directiva, dijo estar muy orgulloso de todos ellos y de quienes le han apoyado. "Los socios se han expresado libremente para decidir el futuro del club. Vamos a seguir trabajando, a seguir estando orgullosos del Bernabéu, de uno de los mejores equipos del mundo y de uno de los mejores entrenadores del mundo como es José Mourinho", destacó.

Florentino Pérez, en el centro, celebra junto a su equipo la victoria en las elecciones del Real Madrid. EFE

"No tengan ninguna duda, el Real Madrid seguirá siendo de sus socios. Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo. Quiero dar las gracias a todos los que han participado en esta jornada electoral. Los socios hemos demostrado responsabilidad y un gran sentido del deber", se felicitó.

Tras su larga presidencia, con un primer periodo entre 2000 y 2006 y luego uno posterior desde 2009 hasta el mandato que inicia hoy y que se prolongará hasta 2030, aseguró haber "trabajado por la unidad institucional".

"Debemos estar unidos. Quiero seguir construyendo un club que siga estando en lo más alto en los ránkings en cuanto a reputación internacional. Seguiremos luchando para conseguir la decimosexta Champions. Quiero dirigirme a aquellos socios que no me han votado, voy a atender todas sus explicaciones e indicaciones. Tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar mucho más cerca de nuestros socios. Seguiremos asistiendo a las noches mágicas del Bernabéu. Juntos nos queda mucha historia por hacer", auguró.