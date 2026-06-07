El Real Madrid conquista la Jamón Cup tras golear al Valencia en Calamocha

El conjunto blanco completa un torneo invicto y suma su segundo trofeo en una edición con más de 3.500 asistentes.

El Real Madrid se proclamó campeón de la décima edición de la Jamón Cup después de imponerse al Valencia por 5-0 en la final disputada en Calamocha (Teruel).

El equipo blanco cerró así un torneo impecable, en el que no conoció la derrota y confirmó su superioridad desde las primeras rondas hasta el partido decisivo.

La final enfrentaba a dos de los equipos más sólidos del campeonato, pero el Real Madrid marcó diferencias con claridad.

El conjunto madridista dominó el encuentro y trasladó al marcador la autoridad que ya había mostrado durante todo el fin de semana.

El triunfo permite al club blanco levantar su segunda Jamón Cup, diez años después de su primer título, logrado en 2016. Con esta victoria, el Real Madrid iguala al Atlético de Madrid, que también cuenta con dos campeonatos. El Real Betis continúa al frente del palmarés, con tres trofeos.

El camino del campeón fue firme. En cuartos de final eliminó a Osasuna por 3-1 y en semifinales superó al Betis, también por 3-1.

El Valencia, por su parte, alcanzó la final después de dejar fuera al Deportivo de La Coruña en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 y de vencer al Villarreal por 1-0 en semifinales.

La edición de 2026 reunió a más de 3.500 personas durante el fin de semana, según la organización, con aficionados llegados desde distintos puntos de España. La competición reforzó así su crecimiento y su papel dentro del calendario del fútbol base nacional.

Dominio blanco

El Real Madrid destacó por su ritmo de juego y por el nivel de varios de sus futbolistas. Jaime Alameda fue elegido mejor jugador del torneo, mientras que Adrián Balsera, también del conjunto blanco, recibió el premio de máximo goleador.

El equipo ideal incluyó a varios representantes madridistas: Jaime Alameda, Diego Alonso y Adrián Camacho. También formaron parte de esa selección Gael Fernández, del Deportivo de La Coruña; Julian Costa, del Valencia; Gonzalo Barquero, del Betis; y Mateo Junza, del FC Barcelona.

El galardón al mejor portero fue para Gael Fernández, del Deportivo de La Coruña. Celso Izurriaga, técnico de Osasuna, recibió el premio al mejor entrenador, mientras que Monreal fue reconocida como la mejor afición del campeonato.

Décima edición

La Jamón Cup alcanzó este año su décima edición con una repercusión superior a la prevista por sus organizadores.

La retransmisión televisiva amplió el seguimiento del torneo y el impacto económico estimado superó el medio millón de euros en Calamocha y la provincia de Teruel durante el fin de semana.

El campeonato nació con el objetivo de promover los valores del deporte, los hábitos de vida saludables y la actividad en una zona rural.

En su historial figuran campeones como el Betis, el Atlético de Madrid, el Deportivo de La Coruña, el FC Barcelona y ahora, de nuevo, el Real Madrid.

La competición también ha contado en ediciones anteriores con padrinos como Francho Serrano, Raúl Guti, Dani Carvajal, Gustavo López, Vicente del Bosque, Luis Milla o Cristian Álvarez.

Con la victoria ante el Valencia, el Real Madrid completa una edición redonda y añade un nuevo título a su cantera.

Calamocha, por su parte, consolida un torneo que sigue creciendo alrededor del fútbol base y que ya reúne a algunos de los clubes más reconocidos del país.