El éxito de Jürgen Klopp fuera del fútbol: una inversión de 600.000 euros para crear un complejo de pádel de 9 pistas

El legado de Jürgen Klopp en la ciudad de Liverpool ha sumado un nuevo e inesperado capítulo. Tras marcar una era dorada de nueve años en Anfield y asumir su cargo como Director Global de Fútbol de Red Bull, el carismático entrenador alemán ha decidido diversificar sus horizontes financieros.

Su movimiento estratégico más reciente fuera de los banquillos se centra en su gran pasión deportiva oculta: el pádel. A través de una inversión de 600.000 euros, Klopp ha liderado la creación de un puntero complejo deportivo de 9 pistas que promete revolucionar la oferta de ocio en el Reino Unido.

El proyecto está capitaneado por la firma Padel FC y cuenta con la gestión directa de su hijo, el empresario Marc Klopp. Tras ganar una disputada licitación pública organizada por el Ayuntamiento de Liverpool, la sociedad ha transformado por completo los terrenos del Wavertree Sports Park.

El nuevo epicentro del pádel cuenta con un diseño de alta gama que incluye seis pistas cubiertas y tres semicubiertas, además de áreas de restauración, zonas de ocio y tiendas especializadas.

Fiel al estilo de vida del técnico, las instalaciones incorporan un enfoque de sostenibilidad dotado de paneles solares y calefacción de bajo consumo ecológico. El propio Klopp, quien ya codiseñó su propia línea de palas de pádel de la mano de la prestigiosa marca Wilson, se ha convertido en el mejor embajador de esta disciplina.

Porfolio diversificado

Esta incursión en Wavertree es solo la punta del iceberg de un entramado de negocios minuciosamente orquestado por su family office. Lejos del balón, Klopp ha construido una sólida cartera de inversiones centrada en la innovación y las tecnologías aplicadas al deporte.

Entre sus activos financieros más destacados figura su participación accionarial en Sporttotal AG, una compañía alemana impulsada por Inteligencia Artificial orientada a la retransmisión automatizada y analítica de datos en competiciones de fútbol amateur y ligas menores.

De igual modo, su firma de inversión familiar ha inyectado capital en empresas emergentes de gran proyección en el entorno germano, como la plataforma digital comunitaria Prematch, la liga de fútbol en formato corto The Icon League y la conocida startup de alimentación saludable Wholey.

A este ecosistema corporativo se suma una inteligente gestión en el mercado inmobiliario internacional. Tras adquirir una lujosa propiedad de 5.000 metros cuadrados en Santa Ponsa (Mallorca) valorada en unos 4 millones de euros, el estratega acometió una millonaria reforma integral.

El resultado ha sido una de las mansiones inteligentes más avanzadas del archipiélago, con climatización pasiva y autosuficiencia energética

.Combinando estas inversiones de vanguardia con lucrativos contratos comerciales globales junto a gigantes como Trivago, Adidas u Opel, Jürgen Klopp demuestra que su agudeza táctica y su capacidad de liderazgo no se limitan únicamente a la pizarra de los estadios europeos. Su firma es ya sinónimo de éxito empresarial.