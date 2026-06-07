Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme y horarios de votación

⚽ Las elecciones a Presidencia y Junta Directiva del Real Madrid

Los socios del Real Madrid están llamados a las urnas este domingo 7 de junio para elegir al presidente y a la nueva Junta Directiva del club blanco.

La votación se celebrará en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde quedarán instaladas las mesas electorales.

👀 Horarios de las elecciones: dónde se puede votar y a qué hora cierran las mesas

Las votaciones de las elecciones a la presidencia y Junta Directiva del Real Madrid se celebrarán este domingo 7 de junio, entre las 9:00 y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida.

Las mesas electorales cerrarán a las 20:00 horas, momento a partir del cual comenzará el recuento de los votos emitidos durante la jornada.