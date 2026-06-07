Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme y horarios de votación
⚽ Las elecciones a Presidencia y Junta Directiva del Real Madrid
Los socios del Real Madrid están llamados a las urnas este domingo 7 de junio para elegir al presidente y a la nueva Junta Directiva del club blanco.
La votación se celebrará en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde quedarán instaladas las mesas electorales.
👀 Horarios de las elecciones: dónde se puede votar y a qué hora cierran las mesas
Las votaciones de las elecciones a la presidencia y Junta Directiva del Real Madrid se celebrarán este domingo 7 de junio, entre las 9:00 y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida.
Las mesas electorales cerrarán a las 20:00 horas, momento a partir del cual comenzará el recuento de los votos emitidos durante la jornada.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Los requisitos para votar
El Real Madrid tiene alrededor 100.00 socios, y siempre que cumplan las condiciones exigidas por los estatutos del club, podrán votar para elegir el presidente.
Para ello, han de ser mayores de edad, contar con al menos un año de antigüedad ininterrumpida como socios y aparecer en el censo electoral oficial.
Asimismo, los socios han tenido la posibilidad de ejercer su derecho mediante voto por correo, un procedimiento cuyo plazo de solicitud concluyó el pasado 3 de junio y que requiere la validación de un notario o fedatario público para garantizar su validez.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Enrique Riquelme ya ha votado
Enrique Riquelme ha llegado muy sonriente al pabellón, prácticamente una hora después de Florentino. A diferencia de Florentino, fue el miembro de la mesa electoral el que introdujo su papeleta tras comprobar que la documentación era correcta.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Las elecciones comenzaron el 12 de mayo
Florentino compareció ante los medios en una intervención en la que descartó una posible dimisión y anunció la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid, confirmando además que volvería a presentarse junto a su actual Junta Directiva.
En aquel momento, aunque Enrique Riquelme aún no había formalizado su candidatura en ningún momento, su nombre ya comenzaba a sonar con fuerza en el entorno madridista como posible alternativa al actual mandatario.
Tras la rueda de prensa, decidió dar un paso al frente y presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | El actual presidente ya ha votado
Alrededor de las 10.00 horas, Florentino Pérez ha acudido a ejercer su derecho a voto. El presidente se ha adelantado a Enrique Riquelme, quien no lo ha hecho aún. Florentino ha recibido el cariño de los socios.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | La afluencia es máxima
Desde 2006 no votaban los socios. Veinte años han pasado y es por ello que desde que se abrieron las puertas del pabellón de la Ciudad Real Madrid en el que se están celebrando los comicios, los socios han acudido en masa.
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¡¡Bienvenidos a la retransmisión de las elecciones del Real Madrid!!
¡¡Muy buenos días!! Sean todos bienvenidos a la retransmisión de una jornada en la que se va a decidir el futuro del Real Madrid. Los socios están llamados a las urnas para elegir quién será el presidente del club los próximos cuatro años: Florentino Pérez o Enrique Riquelme.