Borja Iglesias llegando a la concentración para el Mundial. Redes Sociales

Borja Iglesias habló en La Revuelta sobre su situación económica y dejó una frase llamativa: “La otra vez dije que estaba entre 12 y 15 millones, han pasado un par de años y ahora estoy por encima”.

El delantero gallego se formó en las categorías inferiores del Villarreal y del Valencia, donde fue creciendo como atacante hasta dar el salto al fútbol profesional con una progresión constante en su desarrollo ofensivo.

En el RCD Espanyol logró consolidarse como uno de los delanteros más eficaces de la categoría, destacando por su capacidad goleadora y su regularidad en Primera División durante varias temporadas.

Posteriormente fichó por el Real Betis, donde vivió una de las etapas más importantes de su carrera al conquistar la Copa del Rey en 2022 con protagonismo en el equipo.

Tras su experiencia en el Bayer Leverkusen, regresó al Celta de Vigo, donde ha encontrado continuidad y protagonismo dentro del equipo gallego en competiciones nacionales.

Borja Iglesias, convocado para el Mundial.

Como delantero destaca por su juego de espaldas, su capacidad para fijar defensas y su eficacia dentro del área en distintas fases de su carrera profesional.

Su rendimiento le ha llevado a ser convocado por la selección española para el Mundial, reconocimiento a su trayectoria en el fútbol de élite.

Su carrera ha estado marcada por un crecimiento progresivo en diferentes clubes del fútbol español, consolidándose como un delantero con experiencia en la élite.

A lo largo de los años ha mantenido una presencia constante en Primera División, aportando goles, trabajo ofensivo y liderazgo en distintos proyectos deportivos.

Borja Iglesias, con las uñas pintadas.

Su trayectoria le ha convertido en un nombre reconocido del fútbol español, con una carrera sólida y en constante evolución dentro del panorama nacional.

También ha sido valorado por su personalidad dentro del vestuario, donde ha ejercido como jugador comprometido y con capacidad de adaptación en distintos contextos competitivos del fútbol profesional.

La llamada a la selección española para el Mundial representa un reconocimiento a su trabajo sostenido y a su capacidad para competir al máximo nivel internacional.

Su perfil como delantero moderno combina movilidad, esfuerzo defensivo y presencia en el área, características que han definido su rendimiento en diferentes equipos de la liga.

Con su paso por distintos clubes y su evolución constante, Borja Iglesias se ha consolidado como un futbolista muy relevante en el panorama del fútbol español.

Su trayectoria sigue siendo un ejemplo de crecimiento constante dentro del fútbol profesional español en la élite actual actualmente.