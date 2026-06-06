León XIV reconoce que como pontífice es "de todos los equipos", aunque confiesa que "Prevost es del Real Madrid"

El papa León XIV reconoció durante el vuelo que le trasladó a España para iniciar una gira que se prolongará hasta el próximo día 12, que su equipo de fútbol es el Real Madrid.

En una conversación distendida con los periodistas que le acompañaban a bordo del avión papal, el Pontífice bromeó sobre su afición deportiva y afirmó que, aunque la figura del papa "es de todos los equipos", él "es del Real Madrid".

Robert Francis Prevost, de nacionalidad estadounidense y peruana, visitó España en numerosas ocasiones durante su etapa como prior de los agustinos, realizando cerca de medio centenar de viajes al país. Sin entrar en más detalles sobre su vínculo con el club blanco, se limitó a señalar su simpatía por la entidad madrileña.

✝️🤍⚽️ El Papa más madridista minutos antes de aterrizar en España: "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid"



León XIV bromeó sobre su afición deportiva con los periodistas y es que junto al tenis y el béisbol, el fútbol también es otro de los deportes… pic.twitter.com/tT1akgauDT — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 6, 2026

Tras su elección como papa en mayo de 2025, el Real Madrid le trasladó una felicitación institucional mediante un comunicado en el que le deseaba "un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana".

Asimismo, el club expresó su "seguridad" de que su pontificado "contribuirá a seguir profundizando en la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo".

El sucesor de Francisco, conocido aficionado al fútbol y seguidor de San Lorenzo de Almagro, también mantiene una estrecha relación con el deporte.

Entre sus disciplinas favoritas destacan el tenis y el béisbol, aunque su prolongada estancia en Perú, país del que también posee la nacionalidad, reforzó su interés por el fútbol.

El Papa León XIV.

La agenda oficial de León XIV en España comenzó este sábado en Madrid e incluirá visitas a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Entre los actos previstos figura un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena de la capital, programado para el domingo 7.

Un día después participará en una concentración multitudinaria en el Bernabéu. Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y candidato a la reelección, dio este sábado la "bienvenida" al Papa y celebró públicamente su afinidad con el conjunto blanco.

😁 Florentino Pérez no puede evitar sonreír después de que el Papa León XIV se haya decantado por el Real Madrid sobre el Barça.



▪️ "Eso para nosotros es un orgullo".



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Durante el acto de cierre de campaña previo a las elecciones del club, previstas para este domingo y en las que compite con Enrique Riquelme, el dirigente madridista dedicó unas palabras al Pontífice, recién llegado a la capital española.

"Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad", dijo Florentino, en su discurso.