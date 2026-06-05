La Bañeza, localidad leonesa de poco más de 10.200 habitantes, destaca por su carácter tranquilo y acogedor. Su atractivo combina un importante patrimonio histórico con una marcada apuesta por el arte urbano.

No en vano, sus calles albergan más de 300 murales repartidos entre fachadas, plazas y edificios, algunos de ellos de grandes dimensiones y reconocida calidad artística.

Aunque Rodri Hernández nació en Villanueva de la Cañada (Madrid), mantiene una estrecha vinculación con La Bañeza a través de su abuelo, Noé Hernández, quien fue durante años uno de los médicos más respetados de la localidad.

Su figura sigue muy presente entre los vecinos, que recuerdan tanto su profesionalidad como su cercanía humana.

"Rodri Hernández tiene raíces bañezanas porque su abuelo Noé fue el médico de La Bañeza durante muchos años. Todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño por su compromiso con los vecinos y por la ayuda que prestó desde su profesión", señaló Carlos Carande, directivo de la Federación de Lucha Leonesa, en una entrevista.

Rodri Hernández, con el Manchester City en el Santiago Bernabéu AFP7 / Europa Press

Su nieto es un futbolista extraordinario. Siempre resulta decisivo en el Manchester City y estoy convencido de que seguirá demostrando su enorme nivel", añadió.

Situada en una comarca marcada por amplios paisajes cerealistas, La Bañeza presume también de una gastronomía reconocida, con productos como la cecina, los embutidos y los tradicionales guisos leoneses entre sus principales señas de identidad.

El entorno rural y la tranquilidad que caracteriza a la localidad son algunos de los aspectos más valorados por quienes la visitan, un escenario ideal también para que figuras mediáticas como Rodri puedan alejarse temporalmente de la presión y la exposición constante del fútbol profesional.

Mientras tanto, el futuro del centrocampista continúa generando expectación. En el Real Madrid siguen atentos a su situación, en un contexto en el que el jugador vería con buenos ojos un regreso a España.

El conjunto blanco, una de las entidades más admiradas por Rodri por su trayectoria e historia, le permitiría además establecerse en Madrid y estar más cerca de sus familiares.

Por ahora, la gran incógnita es si el club madridista dará finalmente el paso para intentar su incorporación. Enrique Riquelme se ha mostrado públicamente favorable a su fichaje, aunque la decisión dependerá de la dirección deportiva encabezada por Florentino Pérez, que también contempla reforzar el centro del campo con otras alternativas.

Hasta que se despeje el futuro del internacional español, los rumores seguirán multiplicándose. Cada mercado de fichajes en el que el Real Madrid busca reforzar su plantilla genera una avalancha de informaciones, algunas basadas en filtraciones interesadas, otras en simples especulaciones y, en ocasiones, en negociaciones reales.

Lo que parece seguro es que la situación de Rodri se resolverá en los próximos meses, mientras el Manchester City continúa trabajando para ampliar su contrato.