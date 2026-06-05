Klopp, el entrenador elegido por Raúl para entrenar al Madrid si Riquelme gana las elecciones
No hay ningún acuerdo con el alemán, quien ha declarado públicamente que no tiene intención de volver a los banquillos a corto plazo.
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La candidatura de Enrique Riquelme ha desvelado su apuesta para el banquillo. Jürgen Klopp es el entrenador elegido por Raúl González Blanco para entrenar al Real Madrid si el empresario alicantino gana el domingo las elecciones.
A través de un comunicado, el candidato ha explicado que, si es elegido, el que sería su director deportivo se pondrá en contacto el lunes con el alemán para convencerle para que se haga cargo del equipo. Es decir, no tiene ningún acuerdo con el germano.
Enrique Riquelme apuró las gestiones hasta el último momento para asegurar la incorporación de Klopp en caso de resultar elegido, aunque el entrenador se habría mostrado reacio a vincularse a una candidatura concreta.
En el alemán ven al técnico ideal para hacer un proyecto ganador a corto plazo, pero con posibilidad de estar sostenido en el tiempo.
La candidatura no ignora el principal obstáculo: Klopp ha declarado públicamente que no tiene intención de volver a los banquillos a corto plazo y ha rechazado numerosas ofertas. Pero, según ellos, eso lo convierte en un argumento a su favor.
El comunicado de la candidatura de Riquelme
“Un club como el Real Madrid debe tomar sus decisiones deportivas a través de quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Desde la incorporación de Raúl González Blanco, nuestro Director Deportivo y el jugador que más veces ha vestido nuestra camiseta, esa responsabilidad recae en él.
Raúl trabaja ya con enorme intensidad en la construcción del proyecto deportivo que debe marcar la próxima década del club, con la cantera como uno de sus pilares fundamentales.
Y si Raúl es quien dirige el área deportiva, es a Raúl a quien corresponde liderar esta decisión. Para el banquillo, desde el momento en que se incorporó, Raúl nos ha trasladado un único nombre.
El de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial. Un hombre que ha conquistado la Champions League, que devolvió al Liverpool a la cima de Europa y de Inglaterra después de décadas de espera, que convirtió al Borussia Dortmund en campeón frente a gigantes económicos y que ha dejado allí donde ha estado algo todavía más importante que los títulos: identidad, carácter, liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo.
Hablamos de uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo. Pero, sobre todo, hablamos de un líder capaz de devolver al Real Madrid la intensidad competitiva, la exigencia diaria, la profesionalidad, la meritocracia, la unión de vestuario y el gusto por el trabajo bien hecho que siempre caracterizaron a las grandes etapas de nuestra historia.
Ese entrenador es Jürgen Klopp. Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid.
Solo existe una institución capaz de unir tradición y futuro, valores y ambición, sentimiento y excelencia. Por ello, si este domingo los socios me conceden su confianza, el próximo lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo y nuestra voluntad de que sea él quien lidere desde el banquillo una nueva etapa para el Real Madrid.
Esta decisión del equipo deportivo coincide con el sentimiento de los miles de socios y madridistas con los que he tenido ocasión de dialogar estas dos semanas. Los madridistas saben que los próximos años serán decisivos para nuestra institución.