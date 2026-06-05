Klopp, el entrenador elegido por Raúl para entrenar al Madrid si Riquelme gana las elecciones

La candidatura de Enrique Riquelme ha desvelado su apuesta para el banquillo. Jürgen Klopp es el entrenador elegido por Raúl González Blanco para entrenar al Real Madrid si el empresario alicantino gana el domingo las elecciones.

A través de un comunicado, el candidato ha explicado que, si es elegido, el que sería su director deportivo se pondrá en contacto el lunes con el alemán para convencerle para que se haga cargo del equipo. Es decir, no tiene ningún acuerdo con el germano.

Enrique Riquelme apuró las gestiones hasta el último momento para asegurar la incorporación de Klopp en caso de resultar elegido, aunque el entrenador se habría mostrado reacio a vincularse a una candidatura concreta.

En el alemán ven al técnico ideal para hacer un proyecto ganador a corto plazo, pero con posibilidad de estar sostenido en el tiempo.

La candidatura no ignora el principal obstáculo: Klopp ha declarado públicamente que no tiene intención de volver a los banquillos a corto plazo y ha rechazado numerosas ofertas. Pero, según ellos, eso lo convierte en un argumento a su favor.