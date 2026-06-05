José Mourinho: "Tenía 9 años cuando echaron a mi padre el día de Navidad, nadie terminó de comer ni abrimos los regalos"

José Mourinho mostró una de sus facetas más personales al recordar un episodio que marcó su infancia. El técnico portugués relató en una entrevista que tenía apenas nueve años cuando su padre perdió el trabajo el día de Navidad, una noticia que transformó por completo una jornada destinada a la celebración familiar.

"Tenía 9 años cuando echaron a mi padre el día de Navidad. Nadie terminó de comer. Incluso los regalos permanecieron sin abrir ese día", explicó Mourinho al rememorar uno de los momentos más difíciles de su niñez.

El entrenador portugués recordó que su padre, el exguardameta Félix Mourinho, dedicó gran parte de su vida al fútbol. Por ello, el despido tuvo una repercusión especial en el entorno familiar.

La noticia llegó en plena celebración navideña y provocó que la preocupación sustituyera inmediatamente al ambiente festivo que reinaba en la casa.

Mourinho ha señalado en distintas ocasiones que muchas de las enseñanzas que recibió durante su infancia proceden de las experiencias vividas junto a sus padres. Aquella situación le dejó una huella profunda y contribuyó a moldear el carácter competitivo y exigente que posteriormente mostraría a lo largo de su carrera deportiva.

José Mourinho, en su último partido con el Benfica. Reuters

Actualmente es un momento especialmente relevante para el técnico luso. Su nombre vuelve a ocupar un lugar central en la actualidad futbolística después de que Florentino Pérez lo anunciara oficialmente como su candidato para dirigir al Real Madrid en caso de imponerse en las elecciones presidenciales del club blanco.

El presidente madridista hizo pública su apuesta mediante un vídeo difundido en redes sociales bajo el lema "MOUcha historia por hacer".

De confirmarse la victoria electoral de Florentino Pérez, Mourinho regresaría al Santiago Bernabéu más de una década después de su primera etapa al frente del conjunto madridista.

Entre 2010 y 2013 conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de sentar las bases de un equipo que posteriormente alcanzó importantes éxitos europeos.

El anuncio se produjo además en plena batalla electoral con el empresario Enrique Riquelme, que había protagonizado una aparición televisiva para presentar algunas de sus promesas deportivas. La confirmación de Mourinho fue interpretada como uno de los movimientos más destacados de la campaña a la presidencia del club.