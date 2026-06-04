Florentino da la campanada: ofrecerá el martes más de 150 millones de euros para fichar a un atacante para el Real Madrid

Florentino Pérez acudió a Horizonte, el programa de Iker Jiménez en Cuatro, para sacar algunos de los ases que tiene guardados baja la manga en estos últimos días antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

El actual presidente anunció el fichaje de Denzel Dumfries para el Real Madrid como uno de los grandes reclamos de su candidatura, con una operación pactada que queda supeditada al resultado de las elecciones presidenciales de este domingo 7 de junio.

La del neerlandés sería su tercera incorporación después de haber anunciado a Konaté y a Mourinho. No obstante, lo mejor está aún por llegar. Y es que Florentino ha desvelado que el próximo martes va a "hacer una oferta por la que el Madrid pagaría la mayor cantidad de dinero por un traspaso en toda su historia. 150 millones por lo menos".

Mourinho

Konaté

Dumfries

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Y “la mayor oferta de la historia del Real Madrid”#MuchaHistoriaPorHacer… pic.twitter.com/WOSwq5A6BY — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 4, 2026

"(Dumfries) Es un lateral derecho muy bueno. Pero vamos a tener jugadores buenos en otras posiciones. Voy a hacer una oferta a un club de Champions próximamente, el martes, que será el mayor pago que el Madrid habría hecho por un jugador en su historia, 150 millones por lo menos"; comenzó explicando el presidente del Real Madrid.

"No es Doku y no es Haaland, no es Kane... Pero juega arriba, es delantero. Y no es de la Premier. Es un Galáctico total. Pero primero hablaremos con el club, no haremos lo que ha hecho este señor", añadió.

Florentino se refirió al anuncio que hizo Enrique Riquelme en la noche del miércoles al confirmar que si el sale elegido como presidente del Real Madrid, Erling Haaland vestirá la próxima temporada la camiseta blanca.

Algo que tanto sus representantes, como su padre, como el club implicado (el Manchester City), han querido desmentir de forma categórica.

"Lo de Haaland es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles. No quiero gente que desestabilice el club. Y por eso he venido yo, para defender el Real Madrid. Somos un club unido", expresó el máximo dirigente del club blanco.

En la línea de sus últimas apariciones, Florentino quiso recordar al socio de dónde viene Enrique Riquelme: "He venido detectando que había una especie de confabulación en los medios de comunicación para desestabilizar el club. Yo lo quise cortar de raíz. Por lo que decidí convocar elecciones".

"Que casualidad que los que querían desestabilizar al Real Madrid, son los mismos que vienen de una etapa siniestra del club. Metían en las asambleas ha gente que no era del Real Madrid, se colaban. Y por eso volví en 2009. Ahora, esos son sus hijos. Estoy cabreado", reconoció.

"No me hacen daño las críticas. Me hacen daño que estas personas quieran influir en el Madrid, el padre de Riquelme era uno de ellos".

La llegada de Dumfries

El último anuncio hasta la fecha de la candidatura de Florentino, Denzel Dumfries, llegará al Santiago Bernabéu en una maniobra que busca reforzar el carril derecho y enviar un mensaje de ambición al socio antes de la votación.

La candidatura de Florentino informó esta semana al Inter que había decidido activar la cláusula de rescisión del jugador, cifrada en torno a 20 millones de euros, una cantidad asumible para un futbolista ya consolidado en la élite europea.

La hoja de ruta es clara: el traspaso se formalizará tras las elecciones y la incorporación efectiva se producirá después del Mundial 2026, en el que Dumfries será uno de los referentes de la selección neerlandesa.

Denzel Dumfries, en un partido con el Inter de Milán. Europa Press

Dumfries, de 30 años, llega en plena madurez futbolística tras varias temporadas al máximo nivel con el Inter de Milán y con una amplia experiencia en Champions y en grandes torneos de selecciones

Se trata de un carrilero potente, acostumbrado a jugar en sistemas de tres centrales, con mucha llegada desde atrás, capacidad para atacar el segundo palo y un perfil físico ideal para un equipo que acostumbra a vivir muchos minutos en campo rival.

En la planificación deportiva, su fichaje responde a la necesidad de renovar el lateral derecho tras la salida de Dani Carvajal y de aportar competencia inmediata en esa banda para Trent Alexander-Arnold.

Mensaje al socio

Desde el prisma electoral, la operación Dumfries -junto a la de Konaté- funciona como una carta potente en manos de Florentino: un acuerdo trabajado con antelación, con cifras claras y un perfil de jugador reconocible para cualquier aficionado.