El éxito de Dani Olmo, 28 años, fuera del fútbol: una alianza inmobiliaria millonaria que cotiza en la Bolsa de París

El mundo del fútbol profesional exige a los deportistas de élite una visión de futuro que vaya mucho más allá de los terrenos de juego. La carrera deportiva es corta, intensa y sujeta a imprevistos, lo que empuja a las grandes estrellas a buscar fórmulas para asegurar y multiplicar su patrimonio.

Dani Olmo no solo brilla con el balón en los pies, sino que también lidera una millonaria alianza inmobiliaria que ha logrado un hito al alcance de muy pocos: cotizar con éxito en la Bolsa de París, concretamente en el mercado Euronext Access.

Este ambicioso proyecto empresarial no es una aventura en solitario. Dani Olmo ha sabido rodearse de un selecto y experimentado grupo de compañeros de profesión para maximizar fuerzas y capital.

Junto a nombres históricos del fútbol español como Álvaro Negredo, Coke Andújar, Manu del Moral, Javi Varas y Juanjo Camacho, el jugador catalán ha dado forma a una sólida estructura corporativa a través de la sociedad Perseida Renta Gestión SOCIMI.

Juntos, este núcleo de futbolistas controla de manera directa el 74,59% de las acciones de la compañía, demostrando una implicación total en la toma de decisiones y en el rumbo estratégico de la corporación.

Dani Olmo celebra su gol ante Georgia en la Eurocopa Reuters

La clave del éxito de esta alianza radica en una estrategia de inversión sumamente inteligente y de nulo riesgo operativo, alejada de la especulación residencial. La SOCIMI de Olmo y sus socios se enfoca firmemente en el denominado "ladrillo comercial ultraestable".

En lugar de financiar promociones desde cero, la empresa se dedica a adquirir activos e inmuebles comerciales e industriales de primer nivel que ya se encuentran construidos y, lo más importante, totalmente operativos en ubicaciones estratégicas de España y Portugal.

El verdadero motor de rentabilidad de este negocio son sus inquilinos. Perseida Renta alquila sus propiedades a multinacionales y corporaciones de máxima solvencia a muy largo plazo, garantizando un flujo de caja rápido, constante y blindado ante los vaivenes de la economía.

Entre su selecta cartera de arrendatarios destacan gigantes de la restauración como Burger King, cadenas de alimentación como los supermercados Supeco, entidades financieras de prestigio global como el Deutsche Bank e instituciones sanitarias líderes como las clínicas privadas de Ocalsur.

Con esta estructura, Dani Olmo demuestra que el éxito fuera de los estadios no es fruto del azar, sino de la diversificación inteligente, la cooperación con socios estratégicos de confianza y una visión empresarial enfocada en la estabilidad a largo plazo.