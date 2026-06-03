Florentino Pérez manifiesta ante notario su compromiso a que el Real Madrid sea siempre de sus socios

Florentino Pérez manifestó este miércoles 3 de junio ante notario su compromiso inquebrantable de garantizar que el Real Madrid siga perteneciendo, de forma perpetua, a sus socios.

En un acto institucional para el futuro de la entidad blanca, el mandatario ha querido blindar legalmente el modelo asociativo tradicional del club frente a las corrientes privatizadoras que agitan el balompié mundial en la actualidad.

El presidente fue contundente en su mensaje: "Buenas tardes. He manifestado en el día de hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios y que seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea asimismo siempre de sus socios".

El Presidente del Real Madrid ha manifestado en el día de hoy, ante notario y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol se compromete a que el Club sea siempre de sus socios y que seguirá trabajando para que el patrimonio económico… pic.twitter.com/kFt9E9KeFC — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Con estas palabras, Florentino hace especial hincapié en que este blindaje no solo afecta a los derechos políticos de los socios, sino también a la sólida estructura económica que sostiene a la institución.

El documento notarial firmado se asienta firmemente sobre la necesidad de asegurar el control democrático, lo que implica que las grandes decisiones y el destino del club sigan dependiendo única y exclusivamente del voto de su masa social.

El solemne acto concluyó con la presentación de un mensaje cargado de profundo simbolismo bajo el lema "Mucha historia por hacer", reforzando la idea de que el proyecto de Florentino Pérez de cara a los próximos años se asienta indiscutiblemente sobre las bases de su gloriosa historia y su irrenunciable soberanía popular.

Con este blindaje de carácter legal, el club no solo protege su presente más inmediato, sino que establece un precedente histórico y vital para las futuras generaciones de madridistas, certificando con absoluta certeza que, independientemente de los agresivos cambios del mercado internacional, el Real Madrid siempre será única y exclusivamente de su gente.