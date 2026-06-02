Sir Kenny Dalglish, leyenda del Liverpool y del fútbol inglés, anuncia que tiene cáncer tras revelarlo por error en redes

Sir Kenny Dalglish, leyenda del Liverpool y del fútbol británico, ha anunciado que padece cáncer y que ya se encuentra sometido a tratamiento médico, en una noticia que ha sacudido al mundo del fútbol este martes.

El escocés, de 75 años, confirmó su situación a través de un mensaje en redes sociales después de que una publicación anterior, compartida de manera involuntaria, dejara al descubierto que estaba siendo tratado de una enfermedad oncológica.

"Como ha quedado patente en mi publicación involuntaria en las redes sociales, actualmente estoy recibiendo tratamiento contra el cáncer", explicó Dalglish en su comunicado, en el que tiró de su habitual ironía para tranquilizar a los aficionados: "A diferencia de mi uso del móvil, el tratamiento va bien".

El propio exfutbolista admitió que su intención inicial era mantener el proceso en el ámbito privado, pero el error en su cuenta le ha obligado a hacerlo público antes de lo previsto.

Pese a la dureza del diagnóstico, el icono del Liverpool envió un mensaje de relativa calma al subrayar que la terapia progresa de forma positiva y que está en manos de un equipo médico especializado.

Diversos medios británicos apuntan a que el tratamiento se desarrolla de manera controlada y que el exdelantero afronta esta nueva batalla con el mismo carácter que le convirtió en uno de los grandes nombres de la historia del fútbol europeo.

Dalglish es una figura capital en la historia del Liverpool, club con el que lo ganó prácticamente todo como jugador y como entrenador. Llegó a Anfield procedente del Celtic en 1977 y se convirtió en el heredero natural de Kevin Keegan, liderando a los reds en una de sus épocas más gloriosas.

Sir Kenny Dalglish. Europa Press

Con la camiseta del Liverpool levantó múltiples títulos de liga y tres Copas de Europa, antes de pasar al banquillo para dirigir al equipo en dos etapas distintas. También dejó una profunda huella en la selección escocesa, con la que disputó más de un centenar de encuentros internacionales.

Fuera del campo, Dalglish es igualmente admirado por su compromiso con la afición del Liverpool, especialmente por su papel de apoyo a las familias de las víctimas de Hillsborough, lo que reforzó su condición de figura moral del club.

En 2018 fue nombrado 'Sir' por la Corona británica, reconocimiento a una trayectoria deportiva y humana excepcional.

En su mensaje, el escocés pidió respeto para poder afrontar este momento en la intimidad junto a los suyos. Dalglish ha solicitado que se respete la privacidad de su familia mientras continúa el tratamiento y ha agradecido las innumerables muestras de cariño recibidas desde que se conoció la noticia.

Las redes sociales de Liverpool y de numerosos clubes y figuras del fútbol se llenaron de mensajes de apoyo a una de las grandes leyendas del juego, que encara ahora un partido tan inesperado como trascendente en su vida.