El refugio de Jesús Navas en un pueblo de 38.000 habitantes: una iglesia del siglo XV y un récord de 67 kilos de sandía

Hay futbolistas que cambian de ciudad, de país y hasta de identidad cuando alcanzan la élite. Y luego está Jesús Navas.

Campeón del mundo, doble campeón de Europa, ganador de la Nations League y leyenda eterna del Sevilla FC, el extremo andaluz nunca rompió el vínculo con el lugar donde empezó todo: Los Palacios y Villafranca, el municipio sevillano de 38.764 habitantes que sigue siendo su refugio personal lejos del ruido del fútbol.

Ni siquiera su etapa en Inglaterra, durante los años en el Manchester City, alteró ese arraigo casi sentimental con su tierra. El conocido como el "Duende de Los Palacios" siempre mantuvo su residencia y su vida ligada a este rincón del Bajo Guadalquivir.

De hecho, en sus primeros años como profesional llegó a sufrir episodios de ansiedad cuando se alejaba demasiado tiempo de casa, una circunstancia que marcó profundamente su carrera y reforzó todavía más su apego al pueblo.

Pero Los Palacios no es solo el origen de Jesús Navas. La localidad se ha convertido en un fenómeno único dentro del fútbol español.

En apenas unas calles nacieron también Fabián Ruiz y Gavi, los otros dos internacionales que acompañaron a Navas en los recientes éxitos de la selección española. Un caso prácticamente irrepetible: tres campeones internacionales salidos de un mismo municipio andaluz.

La historia de Los Palacios y Villafranca va mucho más allá del deporte. El municipio actual nació en 1836 tras la unión de dos núcleos vecinos: Los Palacios y Villafranca de la Marisma.

Aún hoy conserva el sabor de las localidades agrícolas tradicionales, donde las marismas y la campiña definen el carácter de sus habitantes.

Uno de sus grandes símbolos patrimoniales es la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca, cuya construcción comenzó hacia 1440 por orden de Juan Ponce de León, señor de la villa.

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El templo, remodelado siglos después con influencias barrocas y neoclásicas, domina el casco urbano con su característica torre de tonos rojizos y blancos. En su interior guarda joyas artísticas como el Retablo Mayor de Pablo Legot y un órgano histórico del siglo XVIII.

Sin embargo, si algo define a Los Palacios además del fútbol, es la huerta. La localidad presume de ser una de las grandes despensas agrícolas de Andalucía. Su famoso tomate, conocido como el "Oro Rojo", cuenta incluso con Marca Nacional Colectiva y es uno de los productos más valorados de la provincia.

Cada verano, durante las fiestas patronales, el municipio celebra el tradicional Concurso de Uvas, Sandías y Calabazas. Allí se han visto auténticas extravagancias agrícolas: calabazas de 180 kilos, racimos de uvas con récord Guinness y una sandía monumental que alcanzó los 67 kilos de peso.

Entre iglesias centenarias, huertas gigantes y campeones del mundo, Los Palacios y Villafranca ha encontrado una fórmula extraña y fascinante: conservar el alma de pueblo mientras fabrica leyendas.