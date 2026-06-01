Luis Enrique: "Mi primer salario fueron 165.000 pesetas y se lo di a mis padres para que pagaran los intereses del piso"

Luis Enrique se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores del mundo. Su nombre vuelve a ocupar titulares tras conquistar la Champions por segundo año consecutivo, un nuevo éxito que refuerza una trayectoria marcada por los triunfos tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Más allá de los títulos y reconocimientos, el asturiano también ha compartido algunos de los momentos más significativos de su vida personal.

El entrenador del PSG recordó recientemente cómo vivió el cobro de su primer salario como futbolista profesional, una cantidad de 165.000 pesetas que, según explicó cuando hacía directos en Twitch, le hizo sentirse "rico" en comparación con las 20.000 pesetas que percibía cuando jugaba en el Sporting.

Sin embargo, lejos de destinar aquel dinero a caprichos o lujos personales, aseguró que su prioridad fue ayudar a sus padres, quienes afrontaban dificultades para hacer frente a los intereses de la vivienda familiar.

"Lo primero que hice no fue comprarme ropa ni una moto. Lo primero que hice fue darle el dinero a mi madre y a mi padre", recordó.

Luis Enrique levante la Champions con su familia.

Luis Enrique definió aquella decisión como una de las experiencias más gratificantes de toda su vida. En sus palabras, quiso poner en valor el esfuerzo realizado por sus progenitores y la influencia que han tenido en su formación personal.

"Mis padres fueron y siguen siendo el mayor ejemplo que tengo de lo que significa luchar, trabajar y sacrificarse por una familia. Aquel gesto fue mi manera de devolverles, aunque fuera un poco, todo lo que ellos hicieron por mí desde que era niño", afirmó.

Un testimonio que refleja la importancia que la familia ha tenido en su trayectoria y que ayuda a comprender algunos de los valores que han acompañado al entrenador asturiano a lo largo de una carrera repleta de éxitos deportivos.

Sus inicios

El asturiano inició su camino en el fútbol profesional en las categorías inferiores del Sporting de Gijón, club en el que se formó y dio sus primeros pasos como jugador. Tras su etapa en el conjunto sportinguista, fichó por el Real Madrid y, posteriormente, por el FC Barcelona.

Fue en el club azulgrana donde alcanzó algunos de los momentos más destacados de su carrera como jugador, convirtiéndose en una pieza fundamental del equipo y llegando a ejercer como capitán antes de poner fin a su trayectoria deportiva en 2004.

Una vez retirado, Luis Enrique emprendió una nueva etapa en los banquillos. Sus primeros pasos como entrenador llegaron al frente del Barcelona B, experiencia que le permitió comenzar a desarrollar una carrera técnica que continuó en la AS Roma y el Celta de Vigo.

Su evolución le llevó a asumir la dirección del primer equipo del FC Barcelona en 2014, donde protagonizó uno de los periodos más exitosos de su trayectoria profesional.

Bajo su liderazgo, el conjunto azulgrana conquistó un histórico triplete -Liga, Copa del Rey y UEFA Champions League- en la temporada 2014-15, además de añadir varios títulos más a las vitrinas del club durante los años siguientes.

Aquellos éxitos consolidaron su prestigio como entrenador y le situaron entre los técnicos más valorados del panorama internacional.

Más adelante asumió el cargo de seleccionador nacional de España, etapa en la que dirigió al combinado español hasta las semifinales de la EURO 2020 y la final de la UEFA Nations League.

Desde 2023 se encuentra al frente del Paris Saint-Germain, equipo con el que ha continuado ampliando su palmarés al conquistar dos ediciones consecutivas de la Champions League, en 2025 y 2026.