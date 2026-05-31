El refugio de Luis Enrique en un pueblo español: 31 casas, tradición marinera y parrilladas de pescado

Soirana no aparece en la mayoría de guías turísticas ni en los grandes mapas de la costa asturiana, pero acaba de ganar fama internacional por un motivo muy especial: es el pueblo de Nely García, la madre de Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain que acaba de alzarse con su segunda Champions League consecutiva tras vencer al Arsenal en la final.

Este pequeño núcleo del concejo de Navia, en la parroquia de Puerto de Vega, apenas cuenta con 31 viviendas y menos de 100 habitantes durante gran parte del año.

El entrenador gijonés mantiene un vínculo familiar muy fuerte con este rincón del occidente asturiano gracias a su madre, y ha pasado muchos veranos en Soirana desde su infancia, compartiendo días estivales con abuelos, tíos y primos.

Soirana se levanta sobre la rasa costera del occidente asturiano, a unos 40 metros de altitud, con acantilados abruptos, praderas verdes y vistas abiertas al Cantábrico. Un entorno salvaje y silencioso, prácticamente intacto.

Lejos de los focos de París, Barcelona o de cualquier gran estadio europeo, el técnico asturiano se refugia cuando puede en Soirana, donde el paisaje y el silencio tienen mucho más peso que los sistemas tácticos o las ruedas de prensa.

Historia y patrimonio

La aldea está vinculada a la tradición marinera y a la historia local de Navia. En su entorno destaca el Castiel de Soirana, un castro costero prerromano de unos 1.500 m² con un sistema defensivo excepcional: cinco fosos paralelos y cuatro contrafosos, incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

Junto a él, se conservan leyendas locales sobre «una bandera y sangre de cuando la francesada» y una mujer con peine de oro que salía de una fuente en la noche de San Juan.

La cocina del entorno gira alrededor del pescado y el marisco recién llegados del Cantábrico. En Puerto de Vega y alrededores son habituales platos como las almejas a la marinera, el salpicón de marisco, marmitacos, revueltos, calderetas, parrilladas de pescado y de marisco, lubina con verdura, langosta con verdura, cocochas de merluza con almejas y la caldeirada. También es muy típica la venera, una tarta de almendra, huevo y azúcar.

En Soirana viven todavía varios familiares del entrenador del PSG, y allí nació su abuelo Enrique, mientras que su abuela, Argentina García, residió durante años en este enclave.

La aldea ha conservado un ambiente rural y tranquilo, muy alejado del turismo masificado que domina otros puntos de la costa española, lo que explica por qué Luis Enrique siempre termina volviendo a este pequeño paraíso entre acantilados y montañas que dan al Cantábrico.