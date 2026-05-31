Guti: "Mi primer contrato en el Real Madrid era de 6.000 euros al año y lo primero que me compré fue un teléfono móvil"

El exfutbolista madridista José María Gutiérrez, Guti, ha repasado recientemente su trayectoria profesional, profundizando en aspectos poco conocidos sobre sus finanzas personales y sus inicios económicos.

Estas declaraciones se produjeron durante su participación en el cuarto episodio de la segunda temporada del videopodcast titulado 'Bajo Los Palos by Flexicar', un programa de entrevistas publicado en el canal oficial de YouTube de su excompañero Iker Casillas.

Durante la distendida charla, el histórico centrocampista blanco quiso rememorar cómo gestionó sus primeros ingresos cuando apenas era una joven promesa de la cantera merengue.

Lejos de los acuerdos millonarios que dominan la industria deportiva contemporánea, el madrileño desveló las cifras exactas de su primer vínculo profesional.

Al recordar aquellos tiempos en las categorías inferiores, confesó: "El primer contrato que me hace el Real Madrid me lo hace de juvenil, en el Juvenil A. Me hace un contrato de 6.000 euros al año y me compro un móvil".

Sin embargo, el verdadero cambio patrimonial en su vida llegó con su promoción definitiva a la plantilla del primer equipo. En esa etapa de éxito incipiente, sus prioridades de gasto se enfocaron exclusivamente en recompensar el enorme sacrificio familiar que había sustentado su carrera.

Tal y como relató en la entrevista, su hogar no contaba con grandes recursos económicos, hasta el punto de que sus padres prescindían de caprichos básicos para poder comprarle las botas de fútbol, y su madre renunció a su turno laboral de tarde para llevarle a entrenar a la ciudad deportiva.

Guti, en la previa de un partido

Por ello, al cobrar su primer gran sueldo, tuvo una meta clara: "Lo primero que hice fue comprar un coche a mi padre y una casa a mis padres".

Pese a reconocer abiertamente que siempre ha gozado de una personalidad enfocada en exprimir el momento presente al máximo, Guti subraya que mantuvo una actitud muy sensata con su patrimonio.

Supo apoyarse en asesores financieros que le ayudaron a planificar su retirada, lo que le ha garantizado una gran tranquilidad en la actualidad.

Sobre esta estrategia de ahorro, el exjugador sentenció: "No he sido un tío que ha ganado mucho dinero dentro del fútbol, pero sí es verdad que lo he invertido bien y que, gracias a Dios, pues puedo vivir bien".

Para cerrar el apartado económico, el excentrocampista lanzó una profunda reflexión sobre cómo el mercado suele infravalorar el talento local frente al extranjero.

Empleando la ironía para cuestionar la rentabilidad de ser un jugador de la casa, concluyó que su estatus financiero habría sido distinto con otro origen, asegurando que "si te hubieses llamado 'Gutilovic' o 'Gutiño' hubiese sido mucho, hubiera ganado mucha pasta".