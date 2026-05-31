Florentino Pérez arrasa en la batalla social de la campaña electoral rodeado de figuras de la historia del Real Madrid

En política, en los negocios y en el fútbol, el poder del relato lo es casi todo. Florentino Pérez lo sabe mejor que nadie.

A falta de una semana para las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años, el actual mandatario ha desplegado una estrategia de influencia social y emocional que su rival, Enrique Riquelme, sencillamente no puede replicar: la de quien ya tiene la historia de su lado y sabe exhibirla.

El último movimiento ha sido acudir a la final de la Champions League, invitado por el presidente de UEFA Aleksander Ceferin. Una aparición clave en el panorama de las elecciones, pero más aún en el enclave del 'caso Negreira'.

El pistoletazo de salida llegó el pasado miércoles 28 de mayo en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. Casi 2.000 personas llenaron el auditorio principal del hotel -y las salas contiguas que hubo que habilitar para quienes se quedaron sin sitio- para escuchar al candidato que lleva el lema "Mucha historia por hacer" grabado a fuego en cada acción de campaña.

Florentino entró bajo una atronadora ovación, con los brazos en alto, en un gesto que mezclaba la solemnidad de un estadio y la cercanía de quien se sabe querido. La escena era, en sí misma, un mensaje político difícil de rebatir con propuestas sobre papel.

Pero el verdadero golpe de efecto no fue su discurso -combativo, con dardos directos a Riquelme al que acusó de que él y los suyos "no vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid"- sino la galería de ilustres que lo acompañó sobre el escenario.

Pirri, el capitán de la vieja guardia. Roberto Carlos, el lateral brasileño que redefinió su posición. Santiago Solari, de jugador elegante a símbolo institucional.

Florentino Pérez, aplaudido por Ronaldo y Roberto Carlos al término del acto de presentación de campaña. EFE

Y, como colofón, Ronaldo Nazario, el 'Fenómeno', que tomó el micrófono y dirigió unas palabras que recorrieron las redes en cuestión de horas: "Presi, eres el mejor y siempre serás el mejor".

Cuatro hombres y varias décadas de historia blanca encarnadas en un mismo escenario, avalando al candidato que los trajo a todos ellos.

Las leyendas se mueven en redes

Lo que vino después confirmó que el fenómeno iba mucho más allá de un solo acto. En paralelo al evento del Meliá Castilla, las redes sociales del madridismo se convirtieron en un segundo campo de batalla en el que Florentino también gana con claridad.

El primero en mover ficha fue Karim Benzema, el galo que ganó el Balón de Oro bajo su mandato y que actualmente milita en el Al-Hilal saudí.

Desde Arabia, el delantero publicó una imagen junto al presidente en el preciso momento en que ambos posaban con aquel Balón de Oro, un símbolo de la grandeza compartida que no dejaba lugar a la duda. El mensaje era tan elocuente como el gesto.

La cadena de apoyos no se detuvo ahí. Casemiro, el volcán brasileño que durante años fue el equilibrio del mediocampo blanco, subió una fotografía junto a Florentino con el lema de la candidatura. Lucas Vázquez, parte fiel del esquema de los grandes títulos europeos, sumó su nombre a la lista.

Y con ellos llegaron más voces del madridismo, como el exdefensa Pepe o el esloveno Luka Doncic -emblema del baloncesto blanco convertido en estrella de la NBA-, figuras que trascienden el fútbol y amplían la base emocional del mensaje hacia toda la masa social del club.

Los mensajes de apoyo a Florentino Pérez de Lucas Vázquez, Casemiro y Pepe. Redes sociales

El goteo, como puede asegurar este diario, continuará en los próximos días con más incorporaciones de ilustres ligados al madridismo en distintas disciplinas.

La estrategia tiene una lógica aplastante. En unas elecciones en las que el padrón lo componen más de 90.000 socios y en las que muchos decidirán su voto más con el corazón que con la razón, la imagen de Benzema, Casemiro o Ronaldo junto al candidato vale más que cualquier programa electoral.

Florentino no vende solo gestión: vende continuidad, identidad y la certeza de que el Madrid seguirá siendo el Madrid. Cada figura histórica que se pone a su lado es un recordatorio de lo que se ha construido y una advertencia implícita sobre lo que podría perderse.

Con la cantera y con las peñas

Otra imagen poderosa que dejó la semana fue la del viernes en el Di Stéfano. Florentino Pérez acudió al partido de ida de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda División entre el Castilla y el Sabadell, y las gradas del estadio de la Ciudad Real Madrid respondieron con una ovación masiva que lo envolvió en un auténtico baño de masas ante madridistas de todas las edades.

Tras la victoria por 2-0, Florentino bajó a felicitar personalmente a los jugadores, en un gesto que antes también tuvo con los jugadores del Juvenil A por su triplete histórico.

Baño de masas de Florentino Pérez ante madridistas de todas las edades en el Di Stéfano

La campaña, sin embargo, aún no ha terminado. El próximo lunes 1 de junio, Florentino Pérez llevará su mensaje a la provincia de Toledo, donde se reunirá con socios y peñas madridistas en un acto previsto para las 19:00 horas.

El formato -cercano, de base, sin las luces de un gran auditorio- es también una declaración de intenciones: el candidato quiere mostrar que su relación con el madridismo de a pie es tan sólida como la que mantiene con las estrellas.

Un recorrido que va de Ronaldo Nazario a las peñas, pasando por los móviles de media historia del club, es el retrato de una campaña que ha sabido leer perfectamente la naturaleza emocional de este proceso.

El 7 de junio, los socios tendrán la última palabra. Pero en la batalla del relato, la de los sentimientos y los símbolos, Florentino Pérez ya ha ganado la primera semana con autoridad.