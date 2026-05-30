El éxito de Dembélé, 29 años, fuera del fútbol: una empresa de comida rápida y la construcción de una mezquita en Mauritania

Ousmane Dembélé es, sin duda, uno de los futbolistas más imprevisibles del planeta. Su velocidad endiablada y sus regates eléctricos en el PSG y en la selección francesa suelen acaparar los titulares deportivos de medio mundo. Sin embargo, a sus 29 años, el extremo galo está empezando a escribir una narrativa muy diferente fuera de los terrenos de juego.

Lejos de la imagen de joven disperso que le acompañó en sus primeros años de carrera, Dembélé ha diseñado un sólido entramado financiero y social que combina la picardía empresarial con un profundo compromiso con sus raíces familiares.

La faceta más sorprendente de su portafolio comercial está ligada a un sector que, irónicamente, marcó sus años más difíciles en el Barça: la comida rápida. Durante su etapa en España, sus hábitos alimenticios y su predilección por las pizzas y las hamburguesas fueron objeto de constantes debates médicos y críticas de la prensa.

Lejos de rehuir la polémica, el futbolista decidió canalizar esa pasión en un modelo de negocio rentable. Registrada en Francia bajo su propio nombre, su empresa opera formalmente dentro del sector de la restauración de servicio rápido.

No obstante, el proyecto esconde un enfoque moderno y logístico, centrado específicamente en el reparto de comida a domicilio. Al transformar una antigua debilidad en un activo corporativo, Dembélé ha demostrado una notable madurez para diversificar su patrimonio.

Dembélé celebra un gol con el PSG contra el Brest. REUTERS

Pero el verdadero éxito del futbolista no se mide solo en dividendos, sino en el impacto que genera en los demás. El reverso de su perfil empresarial es una profunda vocación filantrópica conectada a su herencia familiar.

Tras coronarse campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018, Dembélé tomó una decisión que conmovió a su entorno: donó la totalidad de sus primas de la competición para financiar la construcción de una gran mezquita en Diaguily, una localidad situada en la región de Guidimaka, en Mauritania, de donde es originaria su madre.

Este gesto no solo financió un centro de oración esencial para la comunidad local, sino que consolidó el estrecho vínculo espiritual que el jugador mantiene con el continente africano.

Todos estos movimientos forman parte de una estrategia a largo plazo meticulosamente calculada. Dembélé ha manifestado recientemente que su plan de vida pasa por colgar las botas a los 34 años.

Su objetivo para el retiro no es el descanso absoluto, sino volcarse por completo en el sector inmobiliario a gran escala, adquiriendo propiedades tanto en Francia como en África. A sus 29 años, Ousmane Dembélé está demostrando que hay vida, y mucha inteligencia, más allá del balón.

Entre repartos de comida a domicilio y proyectos constructivos que transforman comunidades enteras, el futbolista está edificando el que, posiblemente, sea el gol más importante de su vida: un legado sólido, coherente y generoso para cuando las luces del estadio finalmente se apaguen.