Emmanuel Petit, 55 años: "Dejé el Arsenal para fichar por el Barça por amor a una mujer y la verdad es que me arrepiento"

Emmanuel Petit es una de esas figuras del fútbol que nunca pasa desapercibida cuando decide hablar sobre su carrera deportiva.

El exinternacional francés, campeón del mundo con Francia en 1998 y recordado por su paso por clubes históricos como el Arsenal, el FC Barcelona y el Chelsea, suele ofrecer reflexiones sinceras sobre las decisiones que marcaron su trayectoria profesional.

Una de ellas, sin duda, fue su fichaje por el FC Barcelona en el verano del año 2000.

Aunque vestir la camiseta azulgrana representa el sueño de muchos futbolistas, Petit ha reconocido en varias ocasiones que su experiencia en el Camp Nou no fue tan positiva como había imaginado.

El francés llegó al conjunto catalán procedente del Arsenal, donde había alcanzado uno de los mejores momentos de su carrera y se había consolidado como una pieza fundamental del equipo londinense.

Emmanuel Petit, comentando un partido de fútbol.

Sin embargo, su aventura en España apenas duró una temporada, la correspondiente al curso 2000-01, antes de poner rumbo al Chelsea.

Durante una reciente intervención en el podcast 'Stadium Astro', Petit echó la vista atrás para analizar una de las decisiones más importantes de su vida deportiva.

Una experiencia decepcionante

El excentrocampista confesó que, si tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo, probablemente habría actuado de forma diferente. "Siempre consideré al Barcelona y al Real Madrid como dos de los clubes más grandes del mundo, pero si pudiera volver atrás seguramente me quedaría en el Arsenal", explicó.

Además, Petit sorprendió al revelar que su decisión de abandonar el club inglés estuvo influenciada en gran medida por motivos personales.

Según reconoció, el amor que sentía por la actriz francesa Agathe de la Fontaine tuvo un peso importante en aquel cambio de rumbo profesional.

Con el paso de los años, el exfutbolista considera que aquel movimiento no fue tan acertado como pensaba en ese momento.

Su experiencia en Barcelona estuvo marcada por diferentes dificultades, tanto deportivas como personales, y nunca logró alcanzar el nivel de rendimiento que había mostrado en la Premier League.

Por ello, su estancia en el Camp Nou terminó siendo breve y lejos de las expectativas generadas con su fichaje. Tras abandonar la entidad azulgrana, Petit recaló en el Chelsea, donde disputó las últimas temporadas de su carrera antes de retirarse del fútbol profesional.

La reflexión final del francés deja una enseñanza que va más allá del deporte. "A veces la hierba no es más verde en otros lugares y es mejor quedarse donde estás. Cuando lo tienes todo, ¿por qué irte?", afirmó.

Una frase que resume perfectamente el sentimiento de arrepentimiento que, años después, todavía le provoca haber dejado un Arsenal en el que se sentía valorado, competitivo y plenamente integrado.

Su historia demuestra que incluso las oportunidades más atractivas pueden no resultar tan exitosas como se espera y que, en ocasiones, la mejor decisión es valorar lo que ya se tiene antes de buscar nuevos horizontes.