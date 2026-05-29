Del proyecto tecnológico al económico con el deportivo "en el centro de todo": los pilares del programa de Florentino Pérez

Florentino Pérez, en la presentación de su candidatura a la presidencia del Real Madrid. EFE

Este miércoles, Florentino Pérez llenó tres salas del Hotel Meliá Castilla de Madrid para presentar ante casi 2.000 personas su candidatura a la presidencia del Real Madrid de cara a las elecciones del 7 de junio.

Cerca de 1.800 socios, peñistas y periodistas aclamaron su entrada bajo el lema Mucha historia por hacer, y compartieron el auditorio con leyendas del madridismo como Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Santiago Solari y Pirri.

En torno a 20 minutos duró el discurso del presidente, que combinó la defensa de su legado, un ataque frontal a su rival Enrique Riquelme y el esbozo de los cinco pilares que sostienen su programa para el período 2026-2030.

Ese programa se divide en proyecto económico, proyecto institucional, proyecto tecnológico, proyecto social y, situado simbólicamente en el centro de todo, el proyecto deportivo.

"Muchos títulos por ganar"

Si el programa tiene un corazón, Florentino lo localizó con precisión en el plano deportivo. "Han pasado menos de dos años desde que ganamos la 36ª Liga y la 15ª Champions", recordó durante su intervención, pero su mirada apuntaba hacia adelante.

El programa presentado a los socios resume la ambición en una frase: muchos títulos por ganar. La premisa es que el Real Madrid ha construido la única plantilla en la historia capaz de sumar siete Champions League, y que la estrategia de unir a los mejores del mundo con las figuras emergentes de la cantera continúa vigente.

Kylian Mbappé camina junto a Florentino Pérez en su presentación. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

En esa línea, Florentino reafirmó su confianza en Kylian Mbappé -"el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento", dijo semanas antes de la presentación - al tiempo que evocó una trayectoria ininterrumpida que arranca en Figo y llega hasta el internacional francés como prueba de que la excelencia en los fichajes no es un accidente sino una política de Estado.

El modelo deportivo incluye también el compromiso con el fútbol femenino y el desarrollo de la Ciudad Real Madrid como semillero de figuras emergentes, porque en el proyecto blanco, según el programa, "aquí solo juegan los mejores".

El club con más ingresos

El pilar económico no necesita grandes artificios cuando los números hablan solos.

El Real Madrid es, por tercer año consecutivo, el club con mayores ingresos del mundo según el informe Football Money League de Deloitte, con 1.161 millones de euros facturados en la temporada 2024/25, el único equipo del planeta que supera la barrera de los mil millones por segunda campaña consecutiva.

Florentino lo usó como escudo y como proyecto: "Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa". Su programa contempla la apertura de nuevos mercados y nuevas fuentes de ingresos apoyadas en las tecnologías para garantizar que el modelo deportivo de máxima exigencia -el que permite contratar a los mejores del mundo- sea financieramente sostenible.

Florentino Pérez saca músculo en las elecciones.

También aparece Forbes -lo sitúa como el club de fútbol más valioso del mundo- como otro referente de la hegemonía blanca en lo económico, consolidando la imagen de un club que compite en lo deportivo sin renunciar a la fortaleza financiera que le otorga independencia y músculo negociador.

El proyecto tecnológico

Aquí es donde Florentino Pérez elevó el tono con mayor entusiasmo y donde el auditorio captó la dimensión de futuro del programa. "El Bernabéu tiene la tecnología del futuro. Hemos pensado en grande para hacer una revolución tecnológica. Con Apple estamos creándolo. Estamos ante una utopía tecnológica que será real", proclamó ante los socios.

La alianza con Apple -presentada oficialmente en la Asamblea de 2025 - tiene su buque insignia en el proyecto 'Bernabéu Infinito': una experiencia inmersiva que, a través de la realidad mixta, permitirá a los más de mil millones de seguidores del club en el mundo "entrar" al estadio desde cualquier rincón del planeta.

Las gafas Apple Vision Pro y el Santiago Bernabéu

Treinta cámaras de profundidad ya registraron el primer documental inmersivo pensado para Apple Vision Pro.

A ello se suma el Madrid Innovation District (MID), el hub tecnológico que se levantará sobre los 850.000 metros cuadrados de terreno disponibles en Valdebebas, en alianza con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

Render del Madrid Innovation District incluido en el programa electoral de Florentino Pérez

Según estimaciones de PwC, el MID generará 1.200 millones de euros anuales al PIB regional y más de 23.000 empleos permanentes, convirtiendo a Madrid, en palabras del propio Florentino, en "la gran capital tecnológica del sur de Europa".

Reputación y la batalla del 'caso Negreira'

El mayor club del mundo según la Asociación Mundial del Deporte no puede permitirse que su reputación quede manchada desde dentro ni desde fuera. Ese es el núcleo del proyecto institucional, que descansa sobre tres conceptos encadenados: la unidad de los socios, la reputación ganada en 26 años de gestión, y el liderazgo mundial como responsabilidad irrenunciable.

En el acto del Meliá Castilla, Florentino utilizó parte de su discurso para cargar contra lo que considera una ofensiva sistemática contra el club: "Desde hace meses vengo detectando una campaña en la sombra con el objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí".

En ese mismo marco institucional se inscribe la batalla contra el 'caso Negreira', que el presidente calificó de "el mayor escándalo de la historia del fútbol", denunciando que el Real Madrid es el único club que ha exigido judicialmente responsabilidades y prometiendo presentar a la UEFA un informe con toda la documentación recopilada.

"No voy a parar hasta que se diriman las responsabilidades", advirtió desde el escenario, en lo que fue el momento que arrancó los aplausos más prolongados de la noche.

El proyecto social

La grandeza del Real Madrid, en el ideario de Florentino, no se mide únicamente en títulos. La Fundación Real Madrid atendió a más de 400.000 personas y sus familias a lo largo de la temporada 2024/25, con 1.438 programas y actividades desplegados en más de 100 países.

El programa recoge también la respuesta del club a la tragedia de la DANA, señalada como ejemplo de compromiso con los más vulnerables.

A ello se añade el papel de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea, por la que han pasado estudiantes de más de 100 países para formarse en las distintas profesiones vinculadas al deporte.

"Mi padre me enseñó a ser del Real Madrid y aprendí desde los 4 años que era una forma de entender la vida", dijo Florentino al cerrar su discurso, resumiendo en una frase la filosofía del proyecto social: el escudo blanco como sinónimo de valores, solidaridad y comunidad.

Un Real Madrid de sus socios

Más allá de los cinco pilares del programa, Florentino mencionó una propuesta que trasciende la gestión ordinaria y que podría cambiar la naturaleza jurídica del club: el nuevo modelo societario.

El presidente viene esbozando esta idea desde la Asamblea General Ordinaria de noviembre de 2025, y la trasladó al acto de campaña con la misma determinación. La propuesta consiste en crear una filial en la que los 100.000 socios mantendrían el control absoluto del club, mientras se incorporaría un inversor o inversores minoritarios con una participación de alrededor del 5-10%.

Florentino Pérez, en la Asamblea Ordinaria del Real Madrid 2025 Real Madrid

El objetivo no es otro que "blindar el patrimonio" de los socios frente a amenazas externas e internas, y poner en valor económico y jurídico -no solo sentimental- lo que significa tener el carné del Real Madrid.

"Tener el carné de socio del Real Madrid dejará de ser únicamente una cuestión sentimental: tendrá también un valor tangible y real", subrayó el presidente. Florentino fue categórico en desmontar la acusación de privatización: "Los socios somos y seremos los dueños de nuestro club, por mucho que se empeñen en mentiras".

Eso sí, el proyecto no se ejecutará de forma unilateral. La reforma estatutaria pasará primero por una Asamblea Extraordinaria y, después, por un referéndum vinculante en el que cada socio tendrá la última palabra.

Para conectar a esos 100.000 socios con los más de mil millones de seguidores del club en el mundo, el programa contempla la creación de los Madridistas Platinum, el mayor plan de lealtad jamás diseñado en el deporte, en el que cada partido visto, cada compra y cada contenido compartido sumarán puntos para acceder a experiencias, productos y ventajas exclusivas, con la tecnología y la inteligencia artificial como herramientas al servicio de esa conexión global.

Cuando Florentino Pérez abandonó el escenario entre ovaciones, dejó la sensación de un proyecto construido desde la solidez de lo conseguido -66 títulos, el club más rico del mundo, el estadio más avanzado del planeta- pero orientado sin complejos hacia un futuro en el que la tecnología, la propiedad colectiva y los valores del madridismo forman una sola unidad.

"El Real Madrid no pertenece a ningún presidente, pertenece a sus socios. Porque la grandeza no se improvisa ni se hereda". Con esa afirmación, y ante casi 2.000 personas que coreaban su nombre, Florentino Pérez puso en marcha su campaña. Las urnas hablarán el 7 de junio.