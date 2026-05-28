El refugio de Iñigo Pérez en un barrio de 20.000 habitantes: origen de las 'casas baratas' y una cantera histórica

En el mapa de Pamplona existe un lugar que desafía las dinámicas habituales de las grandes ciudades. No es un pueblo, aunque sus vecinos lo sientan como tal, ni es una simple periferia residencial.

Se trata de la Txantrea, un enclave de casi 20.000 habitantes que atesora una de las identidades más puras, combativas y comunitarias del norte de España. Este rincón humilde y cargado de historia es, además, la cuna y el refugio personal de Íñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano y un digno hijo de la esencia de este barrio.

Para entender la personalidad de quienes nacen aquí, es imprescindible viajar a la década de 1950. La Txantrea nació de la necesidad y de la solidaridad. En plena posguerra, la escasez de vivienda digna en Pamplona ahogaba a las familias de clase trabajadora.

La respuesta llegó en forma de cooperativismo y "ayuda mutua": el patronato de la vivienda impulsó la construcción de las famosas "casas baratas". No se trataba de grandes bloques de hormigón, sino de viviendas bajas con pequeños huertos y jardines.

Lo más extraordinario fue que los propios futuros vecinos pusieron la mano de obra, levantando los hogares de sus familias y de sus allegados con sus propias manos. Ese esfuerzo colectivo forjó un ADN de resistencia, cercanía y orgullo obrero que se contagia de generación en generación.

Iñigo Pérez, durante un partido. EFE

Pasear hoy por sus calles sigue evocando la atmósfera tranquila de un municipio independiente. Ese entorno humilde y cooperativo resultó ser, paradójicamente, una mina de oro para el fútbol profesional. El corazón deportivo del barrio late en la Unión Deportiva Cultural Txantrea.

Este modesto club se convirtió con los años en una de las canteras más prolíficas e impresionantes de toda Europa. Con una filosofía basada en el esfuerzo y el arraigo, y gracias a un histórico convenio de colaboración con el Athletic Club, la Txantrea ha exportado talento de élite mundial de forma ininterrumpida.

De sus campos de tierra y césped brotaron leyendas de San Mamés como Iker Muniain, pilares de la selección como los hermanos Iñaki y Nico Williams, o campeones de Europa como Mikel San José. Íñigo Pérez forma parte de esta estirpe de futbolistas criados bajo el cierzo de la Txantrea.

Su fútbol de toque inteligente, su disciplina táctica y su posterior madurez en los banquillos se moldearon en estos mismos campos, donde el respeto y el compañerismo valen más que cualquier filigrana.

Hoy, cuando los focos de la Primera División apuntan a Íñigo Pérez en los estadios más imponentes, el técnico no olvida de dónde viene. La Txantrea sigue siendo ese refugio donde las raíces pesan más que la fama. Un barrio que demuestra que, a veces, la grandeza no se mide en el tamaño de una localidad, sino en la fuerza de su comunidad y en la memoria de sus calles.