Florentino, en TVE: "Yo quiero mucho al Real Madrid y cuando veo que van por él, aquí estoy yo"

Un día después de haber presentado su candidatura frente a las 1.800 personas que se personaron en el Hotel Meliá Castilla, Florentino Pérez ha vuelto a tomar la palabra. Lo ha hecho, de nuevo, en televisión. En una entrevista concedida a TVE.

El próximo domingo 7 de junio, los socios están citados a las urnas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.

En plena campaña electoral el presidente del Real Madrid ha defendido la convocatoria de elecciones puesto que "estaba detectando un movimiento en la sombra que tenía como objetivo desestabilizar al club a través de mi persona y yo como sigo creyendo que el club es de los socios pues dije, que elijan los socios".

🚨 Entrevista exclusiva con Florentino Pérez



El candidato da a @La1_tve su primera entrevista de esta campaña electoral



🗣️Enrique Riquelme, Annas Laghari, el Bernabéu infinito, la privatización del club...



📺Entrevista completa en este link:https://t.co/cDYosKqHQl pic.twitter.com/nkWhNDOAqR — Teledeporte (@teledeporte) May 28, 2026

En la misma línea del discurso que trasladí en la tarde del miércoles a los socios, Florentino incidió en que "al final son los mismos de siempre, cuando vemos la candidatura resulta que son los mismos del año 2008 durante la presidencia de Ramón Calderón. Ahora vienen los familiares, los amigos, algunos que ya estaban en esa candidatura".

El dirigente del club blanco volvió a denunciar la campaña de desprestigio que está sufriendo en las últimas semanas y criticó el aval conseguido por su oponente, el empresario alicantino Enrique Riquelme: "¿Cómo se puede pedir un crédito al 54 por ciento anual? Una persona que pide estos créditos es difícil pensar que vengan a ayudar al Real Madrid, en todo caso, han venido aquí para que el Madrid les ayude en sus empresas porque si no, no se entiende".

Además, continuó añadiendo que "ningún banco español quería darles las garantías para presentarse a presidente del Real Madrid, a mí me hila todo".

Negó que vaya a ser partícipe de un debate con Enrique Riquelme, puesto que lo ve innecesario al estar dando ya las claves sobre su proyecto durante sus apariciones.

"A mí me avala la historia", contestó sobre los motivos por los que el socio debería votarle. Acerca de la privatización, "eso dicen los malos. La única manera de proteger nuestro patrimonio es que pase el valor a los socios".

"Ahora veo que vuelven los mismos y quieren volver a desestabilizar el club, pues aquí me tienen otra vez, dispuesto a defender no mi historia como presidente, si no a la gran historia del Real Madrid", añadió.

Sobre Riquelme terminó diciendo que no le sorprendió que se haya presentado porque "era una cosa orquestada, luego me di cuenta. Yo quiero mucho al Real Madrid y cuando veo que van a por él, aquí estoy yo".

El proyecto tecnológico

Preguntado también sobre el papel de Ana Laghrari en el Real Madrid, Florentino ironizó con que "no tiene ni años para ser candidato. Sólo nos ayuda. No sabe mucho de fútbol, pero sabe del mundo tecnológico. Nos van a llevar a otra dimensión".

Y es que 'Bernabéu infinito' es un proyecto con alta tecnología en el que llevan trabajando varios años junto a Apple y que explicó él mismo: "Desde que entré en el 2000 nuestra preocupación era generar ingresos. Cuando empecé era la televisión e hicimos cosas muy buenas con los derechos audiovisuales y siendo el club más importante del mundo, nos mejoró la economía. Pero eso ya se ha quedado antiguo", comenzó argumentando.

"Ahora viene otra revolución, que es la tecnológica, la digital. Cualquier persona esté donde esté, poniéndose unas gafas, podrá estar en el Bernabéu sentado y acompañando a los jugadores", añadió. Unas gafas que pueden probarse en la sede de su candidatura.

"Entré en el 2000, estuve hasta el 2006 cuando vi que ya estaba todo ordenado otra vez pues me retiré, pero en el 2008 volvió a haber una crisis de los mismos y me tuve que volver a presentar en el 2009 y soy presidente hasta ahora".

"¿Mourinho? Es un buen entrenador. No lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con él". Florentino Pérez

Uno de los temas que más preocupa al socio después de una temporada donde el Real Madrid no ha conseguido ganar ningún título se centra en la figura del entrenador.

Con Mourinho como el gran favorito para ocupar el banquillo, el presidente admitió que continúa pensándolo: "Tengo un nombre y dos. ¿Mourinho? Es un buen entrenador. No lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con él".

La defensa a sus jugadores

El proyecto deportivo pasa por la continuidad de Vinicius, hacia quien se deshizo en elogios: "Deseo que siga en el Real Madrid porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Con su corta edad ha ganado las dos últimas copas de Europa".

Florentino Pérez sacó pecho de los jugadores que ha conseguido reunir para que jueguen en el Real Madrid, sin duda, algo imposible para cualquier otra entidad: "Mbappé, Vinícius, Bellingham, Arda Guler, Fede Valverde, Tchouaméni, son los mejores jugadores del mundo, ¿por qué los voy a quitar? Porque hay algunos que digan que no les gusta. Un buen entrenador a todos esos jugadores los va a hacer vivir una etapa muy importante en el futuro".

El presidente del Real Madrid también quiso hablar del caso Negreira. Avanzó que irá a la final de la Champions y que le comunicará al presidente de la UEFA que en cuanto acabe la campaña electoral le entregará un dossier que "hemos elaborado durante tres años. Voy a muerte. Es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del futbol", afirmó Florentino Pérez.