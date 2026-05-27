El Rayo se despierta del sueño y cae en la final de la Conference League ante un Crystal Palace más efectivo

Los jugadores del Crystal Palace celebran el gol ante el Rayo Vallecano en la final de la Conference League. REUTERS

Un solitario gol de Mateta en el arranque de la segunda parte deja sin título a los de Vallecas (1-0), que pelearon hasta el último suspiro en la final.

El dinero se comió al barrio. El sueño duró hasta el último segundo, el Rayo se vio con opciones hasta el final, pero el cuento de hadas que pretendía llevarle hasta su primer título se terminó sin un final feliz. [Crystal Palace 1 - 0 Rayo Vallecano: así vivimos la final de la Conference League]

Un solitario gol de Mateta para el Crystal Palace en el inicio de la segunda parte fue suficiente para decantar una final en la que los nervios agarrotaron a ambos. Poco espectáculo, mucho control, y sobre todo mucho miedo a perder por parte de ambos. No fue el partido más espectacular, pero sí el más importante hasta el momento de la historia del equipo madrileño.

La Conference League se marcha para Inglaterra, es cierto. Igual que la Europa League y, quién sabe, quizás también la Champions. El Rayo, sin embargo, también ganó. Ahora Europa ya sabe lo que es Vallecas y lo que es un equipo que lucha con orgullo por la bandera de su barrio.

Mateta congela el sueño del Rayo.



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Demasiada especulación

La final no pasará a la historia por ser una de las más espectaculares de todos los tiempos. En un partido dominado por los nervios y por el miedo al fallo, la primera mitad fue una demostración de que las piernas de los futbolistas estaban atenazadas.

Mucho control, mucha especulación, y sin apenas llegadas al área. Así transcurrieron la mayoría de los primeros 45 minutos. Costó encontrar el momento de llevarse a la boca algo que pudiera ser considerado como un acercamiento claro.

Pasado el cuarto de hora llegó una jugada que pudo ser fatídica. Pathé Ciss cortó el avance de un rival que se marchaba con velocidad endiablada hacia la portería de Batalla, una acción por la que los jugadores ingleses se arremolinaron en torno al colegiado para pedir la expulsión.

Yeremy Pino y Óscar Valentín, peleando por un balón. REUTERS

No era Ciss el último jugador por muy poco, y aquello le salvó al Rayo de una situación muy delicada nada más comenzar.

Tardó casi media hora en estirarse el Rayo y sacudirse un poco las inciertas vibraciones del cuerpo. Un centro desde el costado izquierdo fue rematado por Alemao, el hombre milagro de esta Conference para los madrileños, pero su definición estuvo lejos de ser efectiva.

Álvaro García salta a por un balón aéreo. REUTERS

Antes del descanso, Unai López iba a gozar de una ocasión mucho más clara. La jugada nació por el costado derecho y el balón llegó franco a la frontal del área, donde apareció Unai. El centrocampista buscó ajustar con el interior de su pierna derecha, pero se pasó de rosca y el disparo se marchó desviado.

El gran susto llegó ya con el tiempo cumplido en este primer acto. Con los jugadores pensando en los vestuarios y en reajustar las piezas, Mitchell ganó la posición a Ratiu y apareció para meter la cabeza casi en el área pequeña. Su remate, por suerte para el Rayo, fue defectuoso y Batalla, que estaba batido, ni siquiera tuvo que intervenir.

El Palace, mejor tras el descanso

La segunda parte se iba a convertir en la tumba del Rayo Vallecano en esta final. El Crystal Palace salió con otro aire al césped. Mucho más suelto, más fluido, los ingleses fueron superiores a los madrileños.

No tardaron las águilas en encontrar premio a esta versión más descarada. Wharton avanzó metros con demasiada facilidad a campo abierto, se plantó en la frontal y probó suerte. No era el mejor disparo, pero tampoco fue el mejor despeje de Batalla.

La afición del Rayo Vallecano, en Leipzig. REUTERS

El guardameta dejó el balón muerto en el área para que Mateta apareciera oportuno y aprovechara para hacer el 1-0. En un duelo tan igualado, cualquier gol se convertía en un mundo.

Fueron minutos críticos para el Rayo. Los de Iñigo Pérez se quedaron en la lona, casi sin capacidad de reacción. Eso lo vio el Crystal Palace, que buscó con ahínco el segundo.

Yéremy Pino rozó el golazo con un disparo de falta directa. Su lanzamiento fue directo a la escuadra, pero se topó primero con el palo derecho, después con el izquierdo, y el balón quedó muerto en el área pequeña. El rechace terminó con otro disparo más al poste, aunque la jugada ya había quedado invalidada.

Mateta celebra su gol ante el Rayo Vallecano. REUTERS

Poco después, una conexión entre Pino y Mateta estuvo a punto de terminar en el segundo tanto, pero esta vez sí, Batalla apareció providencial para evitar el gol. Enmendó su error el guardameta.

El Rayo logró salir vivo de ese momento crucial. Por eso, se dio la opción de creer hasta el final. Hubo un acelerón en los últimos diez minutos de la final, pero a los vallecanos les costó hacer daño al Crystal Palace.

Un lance del juego de la final entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace. REUTERS

Apenas generaron ocasiones claras. Isi insistente, un disparo de Camello que se marchó arriba... Pero no hubo manera. El desenlace era inevitable y el Rayo se quedó a las puertas del sueño.

Lo peleó hasta el final, hizo creer a un barrio entero y puso el nombre de Vallecas en el mapa del viejo continente. Costará encontrar una situación similar para el Rayo en los próximos años, pero la historia ya está escrita y este equipo es histórico.

Crystal Palace 1 - 0 Rayo Vallecano

Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Convot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Yeremy Pino (Guessand, m.80); Sarr; y Mateta (Larsen, m.75).



Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín (Mendy, m.62), Unai López (Pedro Díaz, m.62); Jorge de Frutos (Camello, m.69), Isi Palazón (Ilias, m.77), Álvaro García ('Pacha' Espino, m.69); y Alemao.



Goles: 1-0: M.49 Mateta.



Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Pathé Ciss (m.19), Isi (22), Unai López (47), Álvaro (62), Mendy (85) y 'Pacha' Espino (90+2), del Rayo; y a Wharton (42), Yeremy Pino (73), Riad (82), del Crystal Palace.



Incidencias: final de la Liga Conferencia disputada en el Red Bull Arena de Leizpig (Alemania) ante unos 45.000 espectadores. En el palco estuvieron Felix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del gobierno de España; Javier Tebas, presidente de LaLiga, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.