Florentino Pérez presenta su candidatura, hoy en directo | "No voy a parar hasta que el caso Negreira siga manchando el fútbol español"

"Desde hace meses vengo detectando una campaña en la sombra contra el Real Madrid. Decidí dar la posibilidad de ir a las urnas. No es verdad que yo impido ir a las elecciones. Los únicos dueños son los socios. Ahora que hay un candidato. Sabemos quién hay detrás. La etapa de Ramón Calderón, un presidente que tuvo que irse después de la mayor vergüenza.

Siempre he antepuesto los intereses del club a los míos personales, todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a vosotros, por eso os doy la oportunidad de ir a las urnas y que el pueblo decida.

Los que van diciendo que no es democrático son los que quieren gobernar, no saben que los únicos que mandan son los socios. Esos que quieren gobernar son los mismos que los mismos que estaban en una asamblea, sabemos como acabó, aquella salida del presidente que salió, no vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse".