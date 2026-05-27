Florentino Pérez presenta su candidatura, hoy en directo | "No voy a parar hasta que el caso Negreira siga manchando el fútbol español"
⚽ La presentación de la candidatura de Florentino Pérez
Florentino Pérez va a dar este miércoles el pistoletazo de salida a su candidatura a la presidencia del Real Madrid, en el que será el primer acto oficial para exponer su proyecto al frente del club blanco.
Bajo el lema 'Mucha historia por hacer', el actual mandatario presentará ante los socios madridistas las líneas maestras de su propuesta para continuar liderando la entidad.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo de la candidatura de Florentino Pérez. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | El 7 de junio los socios acudirán a votar
Los socios tienen ahora la palabra y el voto para elegir al nuevo mandatario que asumirá las riendas del club durante los próximos cuatro años, hasta 2030. Las votaciones serán en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas de 09:00 a 20:00 horas.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | Lleno absoluto para conocer la candidatura de Florentino
El candidato ha llenado tres salas en la presentación de su candidatura: "Voy a saludar a las otras salas anexas porque esta se ha desbordado".
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | Florentino, ovacionado
Nuevamente se escuchan los gritos de "Florentino, Florentino", quien se marcha entre aplausos. "Presi, eres el mejor y vas a ser siempre el mejor, todos los socios van a ser muy gratos por todo lo que has hecho. "Hala Madrid!", han sido las palabras que le ha dedicado Ronaldo Nazario.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | El cierre de su discurso
"La sentencia que nos da la razón es una semilla. Queridos socios, el Real Madrid también tiene un compromiso con los más débiles de la sociedad. Mi padre me enseñó a ser del Real Madrid y aprendí desde los 4 años que era una forma de entender la vida. Gracias por vuestro cariño y acompañarme. Nos queda mucha historia por hacer".
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | "No voy a parar hasta que el caso Negreira siga manchando el fútbol español"
De forma contundente, el presidente del Real Madrid también se refiere al 'caso Negreira': "No voy a parar hasta que el caso Negreira siga manchando el fútbol español".
"En el mundo no se entiende que un club haya pagado 20 años al vicepresidente de los árbitros y que aquí no haya pasado nada, y que esos árbitros sigan arbitrando en la Liga, somos el único club que se ha personado y posicionado en contra. Es un caso bochornoso, ya hemos preparado toda la documentación y vamos a pasársela a la UEFA, y por supuesto voy a luchar sin descanso para que se disuelva el sistemas clientelar".
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | "Vamos a seguir peleando por La Liga y la Champions"
"Instalaciones espectaculares como hemos venido construyendo estos años, la lealtad de los socios, queremos reforzar su implicación con el club, y me comprometo con ellos para que sean protagonistas en el presente y en el futuro.
Seguimos trabajando, hemos detectado los puntos débiles y estamos reforzándolos para volver a conseguir lo que nunca nadie ha hecho, con la tecnología, con un equipo para volver a ganar títulos. Hace menos de dos años que nadie lo ha hecho, la decimoquinta y La Liga 36, y mientras yo esté voy a seguir peleando por ello".
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | El mensaje dirigido a los socios
"Tenemos que blindarnos. Hay que poner en valor el tesoro que tenemos en nuestras manos. Mientras yo sea presidente, voy a impedirlos. Soy consciente de que el estadio tiene un límite de abonados. Estamos luchando contra la reventa. Vamos a poner a disposición de los no abonados”.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | "No nos van a quitar lo que es nuestro"
"Gane las elecciones en el año 2000, me fui cuando vi que el club estaba estable. Tuve que volver en 2009 para defender los valores del equipo, hare todo lo posible para que nunca se ponga en duda la soberanía de los socios, que somos dueños de nuestro club, por mucho que se inventen mentira, no nos van a quitar lo que es nuestro, para que todos seamos conscientes del tesoro que los socios tenemos en nuestras manos".
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | "Los socios hemos sido, somos y seremos, los dueños de esto"
"Yo soy del Real Madrid, otros quieren que el Real Madrid sea suyo, vosotros tenéis la palabra, trabajaremos más que nunca para qee el club siga siendo de sus socios, por ello dedico todas mis fuerzas para que nada ni nadie nos pueda quitar lo que es nuestro. Los socios hemos sido, somos y seremos, los dueños de esto.
Queridos socios el futuro no se improvisa, hemos trabajado para que el Real Madrid este preparado para este momento, hemos construido un proyecto exitoso, el más valioso del Mundo según Forbes, nos estudian en universidades prestigiosas como Harvard".
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | El mensaje dirigido a Riquelme
"Desde hace meses vengo detectando una campaña en la sombra contra el Real Madrid. Decidí dar la posibilidad de ir a las urnas. No es verdad que yo impido ir a las elecciones. Los únicos dueños son los socios. Ahora que hay un candidato. Sabemos quién hay detrás. La etapa de Ramón Calderón, un presidente que tuvo que irse después de la mayor vergüenza.
Siempre he antepuesto los intereses del club a los míos personales, todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a vosotros, por eso os doy la oportunidad de ir a las urnas y que el pueblo decida.
Los que van diciendo que no es democrático son los que quieren gobernar, no saben que los únicos que mandan son los socios. Esos que quieren gobernar son los mismos que los mismos que estaban en una asamblea, sabemos como acabó, aquella salida del presidente que salió, no vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse".
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | El mensaje de agradecimiento
"Gracias por el cariño quien recibo de vosotros, la unidad de todos nosotros es nuestra fuerza, la unidad del Real Madrid, vine hace 26 años para que el Real Madrid sea el mejor del siglo XXI. Siempre he actuado como presidente con absoluta responsabilidad, por eso debéis saber porque convoco elecciones anticipadas si em quedan tres años de mandato".
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | "Vamos a seguir viviendo uno de los ciclos más importantes de nuestra historia"
Comenzó la candidatura de Florentino Pérez con un mensaje muy contundente que sigue la línea de su lema de campaña 'Mucha historia por hacer': "Mientras yo siga siendo presidente del Real Madrid, vamos a seguir viviendo uno de los ciclos más importantes de nuestra historia".
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | ¡¡Sale el presidente del Real Madrid!!
Entre gritos de ¡¡Florentino, Florentino!! sale a escena el presidente del Real Madrid, recibido entre numerosos aplausos por parte de los presentes.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | A punto de dar comienzo el evento
Cada vez hay mayor presencia en el Hotel Meliá Castilla. Todos se mantienen a la espera de que salga Florentino Pérez. Entre las leyendas del Real Madrid se encuentran Ronaldo Nazario y Roberto Carlos.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | El presidente busca rival
Florentino ha sido presidente en su segunda etapa desde 2009 sin haber tenido que someterse a unos comicios, pues nunca se presentó nadie más en su contra. Fue así en 2009, en 2013, en 2017, en 2021 y en 2025.
En este caso, ha encontrado un rival, algo que dijo estar deseando en su comparecencia de la pasada semana en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | Fecha y hora de la presentación de su proyecto
Florentino Pérez dará a conocer todos los detalles de su campaña este miércoles 27 de mayo a las 19:00 h en el Hotel Meliá Castilla. El presidente llega con el lema: “Mucha historia por hacer”.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | 7 de junio, la fecha clave
Los socios tienen ahora la palabra y el voto para elegir al nuevo mandatario que asumirá las riendas del club durante los próximos cuatro años, hasta 2030. Las votaciones serán en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas de 09:00 a 20:00 horas.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | El palmarés del actual presidente
Florentino llega a esta campaña con un argumento difícil de rebatir: el peso de los números. En sus dos etapas al frente del club -la primera entre 2000 y 2006, la segunda desde el 1 de junio de 2009- ha acumulado 66 títulos oficiales entre fútbol y baloncesto, incluyendo siete Champions League.
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La candidatura de Florentino Pérez, última hora | Su estrategia
Florentino ha diseñado una hoja de ruta para movilizar al electorado. Empezó a hacerlo el pasado sábado al desplegar una lona gigante a orillas del Bernabéu mostrando las siete Copas de Europa que el club ha levantado desde que él está al frente de la presidencia del Real Madrid.
El siguiente paso se produjo ayer martes al presentar su página web y crearse un perfil en redes sociales para presentar los ejes de su programa electoral.