Florentino Pérez abre la campaña: "Ahora que hay otro candidato se entiende todo, son los mismos de la era Calderón"

Con el auditorio en pie entregado y entre abrazos efusivos con Ronaldo Nazario, Pirri, Roberto Carlos y Solari. Así comenzó y también terminó Florentino Pérez la presentación de su candidatura para seguir siendo presidente del Real Madrid.

El todavía máximo mandatario acudió con las premisas muy claras y lanzó los mensajes que dibujó al dedillo en su estrategia. "El mejor ciclo de la historia del fútbol mundial aún no ha acabado", dijo Florentino en una de sus múltiples referencias al futuro. Porque tiene claro que quiere seguir trabajando para agrandar la leyenda del Real Madrid.

Florentino Pérez señaló la candidatura de Riquelme como la que está detrás de la campaña de desprestigio que viene denunciando en las últimas semanas, aseveró que "son los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón", y criticó el aval conseguido por su oponente.

El presidente incidió en la premisa de que el Real Madrid tiene que ser propiedad de sus socios y también sacó pecho del legado deportivo que deja su mandato durante estos últimos años.

Además, se mostró implacable con el 'caso Negreira': "No voy a parar mientras que siga ahí manchando el fútbol español". Esa lucha será, sin duda, una de las principales preocupaciones en la próxima legislatura si se mantiene como presidente del Real Madrid.

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