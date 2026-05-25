Mourinho tendrá que esperar: el nuevo proyecto deportivo de Florentino, a expensas de las elecciones frente a Riquelme

La figura de Mourinho, en una marquesina de los aledaños del Bernabéu. EFE

El Real Madrid despierta este lunes con una certeza histórica: por primera vez en veinte años, sus socios tendrán que ir a las urnas para elegir presidente.

La Junta Electoral validó en las últimas horas del fin de semana la candidatura de Enrique Riquelme, quien se enfrentará a Florentino Pérez en unos comicios que el club deberá convocar oficialmente en las próximas horas.

Todo apunta a que la fecha señalada para la votación será el domingo 7 de junio, antes del plazo máximo del 9 de junio que marcan los estatutos.

La maquinaria electoral se ha puesto en marcha y, con ella, ha quedado en suspenso parte de la hoja de ruta deportiva que la actual directiva tenía perfilada para el verano.

Arranca la campaña

El prólogo de esta campaña electoral llegó incluso antes de su inicio oficial. El fin de semana dejó imágenes reveladoras: una lona de la candidatura de Florentino Pérez instalada en los aledaños del estadio y Enrique Riquelme recorriendo distintos actos públicos para hacerse visible ante la masa social.

Dos estilos distintos, dos formas de entender la presidencia del club más laureado del mundo.

Florentino Pérez, de 79 años, aspira a su octavo mandato al frente de una institución que bajo su dirección ha acumulado 66 títulos entre las secciones de fútbol y baloncesto, incluyendo siete Copas de Europa y la transformación radical del Santiago Bernabéu.

Enfrente, Riquelme, presidente de la energética Cox y con 37 años, se presenta por primera vez con una candidatura formalmente validada, después de un primer acercamiento en 2021.

Acuerdo cerrado, anuncio aplazado

La gran víctima colateral de este proceso electoral tiene nombre y apellido: José Mourinho. El técnico portugués alcanzó la pasada semana un acuerdo de palabra con el Real Madrid para hacerse cargo del banquillo blanco durante las dos próximas temporadas, con una tercera opcional.

Todos los términos quedaron pactados verbalmente, a la espera de la firma de los documentos. El plan original de la directiva era presentar a Mourinho este mismo lunes, una vez cerrada la temporada y con Florentino ya proclamado presidente sin necesidad de disputar unas elecciones.

La irrupción de Riquelme en el proceso electoral truncó ese guion.

Florentino Pérez y José Mourinho en la presentación del portugués como entrenador del Real Madrid (Mayo, 2010). EFE

La situación tiene, en cualquier caso, una lectura económica que no genera demasiada inquietud en el club. Mourinho tiene contrato en vigor con el Benfica, pero dejó pactada una cláusula que le permite abandonar el proyecto luso de forma unilateral.

La compensación económica para activar esa salida -en torno a los tres millones de euros- es perfectamente asumible y puede canalizarse a través del agente Jorge Mendes, sin necesidad de esperar a que concluya el periodo electoral.

Planificación deportiva en pausa

Más allá del caso Mourinho, la campaña electoral impone una parálisis generalizada en las operaciones de mercado. La Junta en funciones está habilitada estatutariamente para tomar decisiones, pero todo lo que tenga un peso real quedará reservado hasta conocer el resultado de las elecciones.

Algunas operaciones que habían avanzado en conversaciones extraoficiales también quedan suspendidas temporalmente. Mourinho tendrá voz y voto determinante en los movimientos del próximo verano.

Lo que sí está ya resuelto, al margen del proceso electoral, son los regresos de Endrick y Nico Paz. El delantero brasileño, cedido al Olympique de Lyon sin opción de compra, volverá automáticamente al concluir la temporada francesa: su contrato con el club blanco es firme hasta 2030 y su agente ya fue categórico al respecto.

En el caso del centrocampista argentino, el Real Madrid ya notificó al Como su intención de ejercer la cláusula de recompra antes del 30 de mayo, por apenas 9 millones de euros, una operación de rentabilidad extraordinaria dado que su valor de mercado actual ronda los 65 millones.

Nico Paz será, así, el primer fichaje confirmado de la nueva temporada, independientemente de quién ocupe el palco presidencial a partir del 8 de junio.

En cuanto al resto de las necesidades del plantel, el diagnóstico ya estaba hecho antes de que arrancara la campaña: refuerzo en el eje defensivo y la incorporación de un centrocampista con capacidad creativa son las dos áreas identificadas como prioritarias.

No se plantea una revolución, sino una evolución quirúrgica de una plantilla que, en cualquier caso, el nuevo entrenador deberá moldear a su imagen.

Promesas sin concretar

El empresario alicantino lleva días tejiendo su candidatura a contrarreloj. Logró reunir el preaval bancario de 193,7 millones de euros -el 15% del presupuesto del club, exigido a todo candidato que no sea el presidente en ejercicio- apenas horas antes del cierre del plazo.

Su presentación pública ha estado cargada de intención, pero escasa en concreción. Riquelme ha prometido "nombres importantes" y ha asegurado que "los mejores jugadores que necesita el Real Madrid vendrán", aunque sin revelar de quién se trata.

Ha hablado también de la necesidad de que el club cuente con un director deportivo profesional y ha subrayado su apuesta por potenciar la cantera y aumentar la presencia de jugadores españoles en el primer equipo.

Enrique Riquelme, presidente de Cox. José Manuel Vidal. EFE

Riquelme no ha confirmado públicamente ningún nombre, y el propio candidato ha advertido que no quiere "fichar por fichar porque le guste un titular para ganar las elecciones". Una cautela que, paradójicamente, le priva de la munición comunicativa para conectar con el madridismo más exigente.

Una encrucijada histórica

Lo que se dirime el próximo 7 de junio va más allá de quién firmará los contratos del próximo verano.

Los más de 100.000 socios con derecho a voto deberán decidir entre la continuidad de un proyecto que ha convertido al Real Madrid en el club más poderoso del planeta durante más de dos décadas, y una apuesta de renovación encabezada por un empresario joven con ambición y con preguntas aún sin responder.

Hasta entonces, Mourinho seguirá esperando en Lisboa, Nico Paz ultimará su adiós al Como, y el Madrid pondrá en pausa lo que el fútbol no suele admitir: el tiempo.