De la Fuente, sobre una España sin jugadores del Madrid y con 8 del Barça: "No miro de dónde viene cada futbolista"

Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa tras anunciar la lista de convocados para el Mundial. REUTERS

Apenas 17 días antes del comienzo del Mundial, el seleccionador nacional Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación inmediatamente después de anunciar la lista definitiva de 26 convocados.

Ante la ausencia de jugadores del Real Madrid y 8 del Barça, quiso zanjar cualquier debate de clubes de manera inmediata: "Afortunadamente yo no miro de dónde viene cada jugador. Solo miro si el jugador puede jugar con nosotros. Son jugadores de la Selección, no de cada equipo. No creo que tenga mayor interés. No puedo dar consejos a nadie. Solo quiero que los jugadores estén orgullosos de representar a nuestro país".

Al ser cuestionado sobre este marcado bloque azulgrana, De la Fuente insistió en que su prioridad es el rendimiento con la camiseta nacional, independientemente del club de procedencia: "No sé si son 8 o cuántos del Barça. Son jugadores de la Selección, me da igual dónde jueguen".

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

En este sentido, el seleccionador celebró con especial emoción el regreso de Gavi tras su calvario con las lesiones, reconociendo el vacío que dejó en el grupo: "Lo pasé muy mal con la lesión de Gavi. Es el juguete de todo el equipo y futbolísticamente no lo tengo que descubrir. Es muy polivalente. Es uno de los mejores jugadores del mundo".

De hecho, destacó la calidad humana del centrocampista al volver a verse en la lista: "Eso demuestra la categoría humana de estos jugadores. Es otra de nuestras fortalezas. Celebro que sea así y que se haya emocionado. Tenemos muchas ganas que esté con nosotros".

😄 La 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐂𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐕𝐈 al entrar en la lista de la @SEFutbol. #LaCasaDelFútbol @movistar_es pic.twitter.com/vu42wImBhF — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 25, 2026

Asimismo, mostró su satisfacción por poder contar con Pedri: "Su lesión en la Eurocopa la sufrimos mucho. Estoy feliz de contar con él. Si mantiene el nivel de su club, solo con eso, ya estoy muy contento. La parte mejor es que todavía lo puede hacer mejor y qué mejor que un Mundial".

La confección de la lista de convocados ha sido un proceso largo y complejo. Según explicó el propio seleccionador, "es una lista muy madurada. Llevamos muchos meses pensando en ella. Todas las líneas generan dificultad por el gran nivel que hay. Tenemos a los mejores porteros del mundo y cualquiera que estuviera en la lista era una garantía".

Añadió además que desde el cuerpo técnico "contemplamos todos los escenarios que puedan pasar. Da mucha seguridad que cualquier futbolista tiene capacidad para estar en este grupo. Hemos decidido estos 26 porque tenemos cubiertas todas las necesidades".

Las novedades

Las principales novedades se concentraron en la línea defensiva, donde justificó las ausencias de hombres como Le Normand o Huijsen para dar entrada a Eric García y Marc Pubill: "Yo quiero hablar de por qué vienen Eric y Pubill. Han ofrecido un gran rendimiento esta temporada. Tengo que tomar decisiones y hemos creído que era el momento oportuno. Por eso hemos tomado esa decisión. Ya dije que iba a haber futbolistas que no han estado con nosotros".

Sobre la adaptación de ambos, matizó que "Eric ya ha estado conmigo. Sé el tipo de persona que es y va a ser uno más de este grupo. Pubill no ha estado conmigo, pero sí con Denia en la sub-19 y 21. Le conocemos perfectamente".

En el apartado de las ausencias, De la Fuente reconoció que la exclusión del guardameta Álex Remiro fue la decisión más dolorosa de todo el proceso: "Es la parte más dura. He hablado con algunos de los que no han venido. Es la parte más fea. Están capacitados, pero aquí no se termina la historia, habrá más oportunidades.

Eric García, durante un partido con el Barça. EFE

Por otra parte, tuvo palabras de profundo reconocimiento para veteranos como Carvajal y Morata, explicando el relevo generacional que afronta el vestuario: "Dani y Álvaro han sido muy importantes y ojalá la tengan en el futuro. Han dejado un gran legado, de capitanía, pero la generación que se queda está perfectamente capacitada. Les estoy muy agradecido".

En cuanto a los jugadores de campo, elogió la regularidad de Álex Baena y desveló los planes inmediatos del grupo: "Pubill ofrece muchas cosas. Puede jugar en varias posiciones, tenemos las posiciones bien cubiertas. Baena lleva conmigo muchos años. Hay jugadores que tienen un gen especial que tienen carácter de Selección y él siempre rinde bien".

Respecto a la gestión de piezas clave como Lamine Yamal, aclaró que se medirá cada esfuerzo, aunque la exigencia de la competición obligará a asumir ciertos riesgos: "No se arriesgará, pero si los futbolistas quieren arriesgar es en un Mundial. Se correrá algún riesgo si hay que tenerlo. Hay que ganar todos los partidos. Si no juegan es porque creo que no tienen que jugar".

Finalmente, Luis de la Fuente no se escondió a la hora de valorar las opciones reales de España en la cita mundialista.

Aunque situó al combinado nacional en el grupo de los aspirantes, mandó un mensaje de prudencia ante el tremendo nivel del resto de competidores: "Estamos entre los favoritos, pero esto no garantiza nada. Hay selecciones al mismo nivel. Francia, Inglaterra, Brasil... son tan candidatas como nosotros".