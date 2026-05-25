Enrique Riquelme abre su sede electoral con la promesa de "la mayor transformación en 120 años de historia" del Real Madrid

Con el lema 'Legado y futuro', Enrique Riquelme inauguró este lunes su cuartel general frente al Santiago Bernabéu. Ante los medios, el empresario alicantino presentó oficialmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid.

Aún a primera hora del día seguía la puesta a punto de la sede que, curiosamente, está a apenas 100 metros de la de Florentino Pérez. Y con todo dispuesto, Riquelme se presentó ante los medios.

El presidente de Cox Energy lanzó uno de los ejes de su campaña: la petición pública de un cara a cara con el actual mandatario blanco. Riquelme reclamó un debate abierto para confrontar propuestas y dar a los socios la posibilidad de comparar modelos de gestión.

"Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba esa democracia y proyectos que se quisieran presentar. Por supuesto, que pusiésemos los avales. Son los mayores que se han puesto en cualquier elección de la historia. Puse a nivel personal. Y pedía debate para comparar proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, el trabajo está hecho", afirmó.

El candidato insistió en que ese intercambio debe producirse en un clima constructivo y sin confrontación personal.

"Debatir las veces que sean necesarias dos proyectos de una manera sana y respetuosa", subrayó, al tiempo que quiso desligar su propuesta de cualquier componente de oposición directa: su candidatura, dijo, no es "anti nadie ni contra nadie", sino "a favor del Real Madrid".

En clave programática, Riquelme anunció que el próximo miércoles desvelará el grueso de su proyecto, que definió como una propuesta ambiciosa y con vocación de cambio profundo.

La sede electoral de Enrique Riquelme, en los aledaños del Bernabéu. EFE

"En estos 120 años, el próximo miércoles presentaremos de lejos el mayor proyecto para el socio. Esperemos que el socio se sienta muy orgulloso”, aseguró. Ese plan, según avanzó, abarcará tanto el área deportiva como la institucional y se desarrollará a lo largo de una campaña de quince días.

Uno de los pilares de su discurso es la recuperación del protagonismo del socio, al que considera relegado en los últimos años. En ese sentido, criticó abiertamente algunos aspectos de la remodelación del Santiago Bernabéu, especialmente en lo relativo a la experiencia del aficionado.

"¿Qué beneficios tiene ser socio del Real Madrid además de un gran privilegio y honor? Un descuento del 15% en camisetas y el que tiene un abono un privilegiado. Tienen los asientos más pegados a los otros después de una reforma de 1700 millones. La parte del socio y los abonados misma barra, mismos baños y tienes que salirte diez minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1700 millones de euros", criticó.

Riquelme también apeló al valor histórico del club como argumento de futuro. "Buscamos que sea la base del futuro del Real Madrid. Legado que no solo son las siete Copas de Europa que se han puesto en una lona. Hay ocho más que también es parte del legado del Real Madrid", apuntó.

Madridistas en la Selección

En el plano deportivo, introdujo una idea que conecta con el orgullo nacional: aumentar el peso del Real Madrid en la selección española.

En un día marcado por la convocatoria de Luis de la Fuente, el candidato deslizó su preocupación por la escasa presencia blanca. "Dentro de unos minutos saldrá la convocatoria de la selección española. Si tenemos suerte un madridista irá en la convocatoria cuando nuestros principales rivales van a llenar toda la lista. Esperemos, si los socios deciden, cambiar esa parte y vamos a devolver a la selección española a esas estrellas que nos puedan hacer sentir orgullosos a los españoles en esa convocatoria", señaló.