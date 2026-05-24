El Real Madrid admite y proclama la candidatura de Enrique Riquelme: habrá elecciones a la presidencia

La Junta Electoral del Real Madrid ha proclamado oficialmente la candidatura de Enrique Riquelme, así como hiciera en la jornada del sábado con la de Florentino Pérez, y ha validado, por tanto, los dos proyectos presentados antes de que venciera el plazo.

Es el primer proceso electoral en el club blanco en el que se enfrentarán dos candidatos desde 2006, hace veinte años.

La maquinaria electoral del Real Madrid ha entrado en su fase decisiva. Tras revisar la documentación aportada por ambas candidaturas, la Junta Electoral ha concluido que las dos cumplen los requisitos establecidos en los estatutos y ha procedido a proclamarlas.

El órgano tiene atribuida la competencia de admitir las candidaturas y hacerlas públicas al día siguiente al de su presentación, por lo que el domingo era la fecha natural para este trámite.

Con la proclamación efectuada, queda despejada la incógnita que ha sobrevolado las últimas semanas: el Real Madrid irá a las urnas.

Florentino Pérez, presidente del club desde el año 2000 -salvo el paréntesis 2006-2009-, opta a un nuevo mandato. Enrique Riquelme, empresario alicantino de 37 años y fundador del Grupo Cox, encabeza la candidatura alternativa.

Ambos han acreditado ante la Junta Electoral todos los requisitos estatutarios: ser socios con al menos 20 años de antigüedad en el caso del candidato a presidente, ser españoles, no ocupar cargos en otros clubes y disponer del preaval bancario del 15% del presupuesto de gastos del club -187 millones de euros en este ejercicio-, respaldado exclusivamente por el patrimonio personal de los candidatos a la junta directiva.

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No fue hasta el mediodía en la jornada del sábado cuando Riquelme firmó un aval colateralizado con garantías bancarias. Lo hizo con el respaldo de Andbank, una banca andorrana que tiene filial en España, requisito indispensable para presentarse a las elecciones.

La proclamación activa el último tramo del calendario electoral. Los estatutos del Real Madrid establecen que, cuando hay más de una candidatura válida, la votación debe celebrarse dentro de los 15 días siguientes.

El lunes 25 de mayo arrancará formalmente el periodo de campaña, en el que ambos candidatos podrán dirigirse a los socios para exponer sus proyectos. La fecha de la votación y el lugar en que se desarrollará deberán publicarse en el tablón de anuncios del club y en al menos dos periódicos de Madrid.

Todo apunta a que la jornada electoral caiga el domingo 7 de junio, aunque la Junta Electoral tiene margen hasta el día 9. El ganador será el candidato que reúna más votos, sin que los estatutos exijan ningún umbral de mayoría absoluta. Los madridistas podrán ejercer su voto de forma presencial o por correo.