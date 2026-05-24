Irán trasladará su campamento del Mundial 2026 de Estados Unidos a México por los problemas de visado

La selección nacional de Irán ha decidido cambiar la ubicación de su campamento base para el Mundial 2026. El equipo, que inicialmente planeaba concentrarse en Arizona (Estados Unidos), se mudará a la ciudad fronteriza de Tijuana (México) con el objetivo de esquivar las trabas burocráticas con los visados estadounidenses.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, confirmó la noticia y señaló que esta modificación estructural solucionará en gran medida los problemas de acceso. La FIFA dio luz verde a la solicitud tras varias reuniones de gestión con los organizadores del torneo.

A pesar de que Tijuana colinda directamente con la ciudad de San Diego, las autoridades del fútbol iraní no han especificado cómo planean resolver la entrada de los futbolistas a territorio estadounidense una vez que inicien los partidos oficiales.

Cabe recordar que Irán forma parte del Grupo G y su agenda de la fase de grupos está fijada de la siguiente manera: 16 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles; 21 de junio frente a Bélgica en Los Ángeles y el tercer enfrentamiento contra Egipto en Seattle.

Máxima tensión

El traslado de la sede se produce en un clima de alta incertidumbre. Aunque la federación desmintió los rumores de la prensa local sobre una supuesta negativa de visados a varios futbolistas en la embajada de Ankara (Turquía), la tensión de fondo se mantiene.

Las condiciones de Irán: Teherán ya había condicionado previamente su participación en la cita mundialista al cumplimiento de diez exigencias estrictas, entre las que destacaban la emisión de visados para todo el plantel sin excepciones, garantías de seguridad en los traslados y el respeto absoluto a los símbolos de la República Islámica.

El principal foco de preocupación en los medios es la posibilidad de que Washington vete a los miembros de la delegación que tengan nexos con la Guardia Revolucionaria, una organización que Estados Unidos tiene catalogada oficialmente como grupo terrorista.