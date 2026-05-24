La cantera del Madrid cierra un fin de semana perfecto: playoff de ascenso a Segunda y título de la Copa de Campeones Juvenil

Los jugadores del Juvenil del Real Madrid celebran un gol durante la final de la Copa de Campeones ante el Barça. REAL MADRID

La cantera del Real Madrid ha cerrado las últimas 24 horas cumpliendo dos de los grandes objetivos de la temporada en el fútbol formativo.

El Real Madrid Castilla ha certificado su clasificación para los playoffs de ascenso a Segunda División tras un cierre de liga regular bastante enrevesado en los despachos y el Juvenil A ha puesto el broche de oro a su curso deportivo conquistando la Copa de Campeones en una final frente al Barça. Dos resultados que confirman la buena salud actual de la cantera blanca.

La clasificación del filial madridista para la fase de ascenso estuvo marcada por la incertidumbre hasta el último momento, tanto en el césped como en las oficinas. El equipo cerró la liga regular de la Primera Federación con un empate 2-2 frente al CD Guadalajara, gracias a los goles de Pol Fortuny y Joan Martínez.

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Sin embargo, lo que parecía un punto insuficiente al terminar el encuentro terminó desatando un auténtico caos administrativo debido a un triple empate a puntos en la tabla entre el Castilla, el Pontevedra y el Barakaldo.

Al sonar el pitido final, la confusión en el terreno de juego fue total. Los jugadores del Pontevedra llegaron a celebrar la clasificación sobre el campo creyendo que el golaveraje general les favorecía. No obstante, el Juez de Competición de la RFEF tuvo que aplicar estrictamente la normativa para resolver los empates múltiples.

En primer lugar, se valoraron los puntos obtenidos en los enfrentamientos directos entre los tres implicados (donde Castilla y Pontevedra sumaron siete puntos frente a los cuatro del Barakaldo).

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Al quedar descolgado el cuadro vasco por esa puntuación, la federación procedió a resolver el desempate de forma particular y exclusiva entre blancos y gallegos, un escenario en el que el Castilla salía beneficiado.

A pesar de que el Pontevedra ya ha anunciado que presentará un escrito de impugnación al entender que el criterio correcto debió ser el golaveraje general del triple empate, el dictamen oficial de la RFEF mantiene al filial blanco en la quinta plaza. De esta manera, el Castilla disputará oficialmente la eliminatoria de ascenso contra el Sabadell, jugando el partido de ida en Valdebebas.

Triunfo juvenil

Si el sábado estuvo protagonizado por la tensión de los reglamentos, el domingo trajo el éxito deportivo directo sobre el césped del Estadio El Val, en Alcalá de Henares. El Juvenil A del Real Madrid se coronó en la Copa de Campeones tras imponerse al FC Barcelona en una final en la que los blancos supieron reaccionar a tiempo y mostrar una gran solvencia colectiva.

El conjunto azulgrana golpeó primero y se adelantó en el marcador, pero la respuesta madridista no se hizo esperar. Con un juego combinativo muy sólido y efectividad de cara a puerta, los blancos le dieron la vuelta al encuentro de forma contundente gracias a los goles de Carlos Díez, Alexis Ciria, Yeremiah y Valero, sellando el definitivo triunfo.

💥 ¡𝗠𝗮𝗿𝗰𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗿𝗼!



¡Gran carrera del extremo, que define con la zurda, en los instantes finales de la lucha por el título!



🆚 @FCBmasia 1-4 @lafabricacrm | 96'#CopaDeCampeones pic.twitter.com/yCndTKZLs1 — RFEF (@rfef) May 24, 2026

Esta victoria frente al eterno rival supone levantar el trofeo nacional y certificar un triplete muy destacado para la categoría.

Los pupilos de La Fábrica cierran la temporada sumando esta Copa de Campeones a la Liga de División de Honor y la UEFA Youth League que ya habían conquistado previamente, consolidando a un grupo de futbolistas con proyección de cara al futuro del club.