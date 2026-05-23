Girona y Mallorca consuman el descenso a Segunda, el Celta se clasifica para la Europa League y el Getafe para la Conference

Los jugadores del Elche celebran el gol de la salvación ante el Girona. EUROPA PRESS

Osasuna, Elche y Levante consiguieron certificar su permanencia en Primera División en una última jornada que tuvo a todos en vilo hasta el último segundo.

Arrancaron la última jornada en descenso y no pudieron darle la vuelta a la situación. RCD Mallorca y Girona consumaron su descenso a Segunda División en la fecha 38 de La Liga y deberán reinventarse en la categoría de plata la temporada que viene.

Los baleares necesitaban ganar y esperar a una carambola casi imposible en el resto de los partidos. Cumplieron con la primera premisa, porque vencieron al Real Oviedo (3-0), pero lo sucedido en el resto de campos no les fue favorable. Es el punto final a seis años consecutivos en la máxima categoría del fútbol nacional.

El Girona regresará a Segunda División tres años después de su último ascenso. Los de Míchel contaban con el factor ambiental a su favor en la final ante el Elche y dependían de sí mismos para salvarse, pero fueron incapaces de imponerse a un rival directo (1-1) y terminaron cayendo al 'infierno' como penúltimos clasificados.

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Osasuna, Elche y Levante, salvados

En esta pelea dramática hubo vencidos y también vencedores. Quienes respiraron aliviados tras hacer los deberes en esta última jornada fueron Elche, Osasuna y Levante.

El Elche era quien más complicado lo tenía. Visitaba al Girona en el duelo directo, pero es cierto que los de Eder Sarabia dependían de sí mismos y les bastaba con no perder en Montilivi. Dicho y hecho. El gol de Álvaro allanó el camino y los verdiblancos pudieron celebrar.

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Osasuna también vivió en vilo hasta la última jornada. Mejor dicho, hasta el último segundo. Los navarros fueron incapaces de generar peligro ante el Getafe y perdieron en el Coliseum (1-0). Con su partido acabado, miraron a Montilivi hasta el último momento conscientes de que un gol del Girona les mandaba a Segunda, algo que no sucedió.

El Levante lo tenía muy de cara en la última jornada y también terminó firmando su estancia en la máxima categoría un año más. Perdió ante el Real Betis (2-1) pero el resto de resultados evitaron que los valencianos perdieran la categoría.

Celta y Getafe, a Europa

No hubo tampoco cambios en la poca pelea que quedaba por las plazas europeas en esta última jornada. El Celta arrancaba sexto en puesto de Europa League y el Getafe séptimo en la plaza de Conference League, la misma configuración con la que terminó el día.

El Celta dependía de sí mismo para certificar su presencia en el segundo escalón europeo y no falló en casa. Venció al Sevilla y no dio opción alguna a la sorpresa, así que en Balaídos celebran que volverán a viajar por el viejo continente.

José Bordalás, en el partido del Getafe. EUROPA PRESS

El Getafe también cumplió con su parte. Los madrileños vencieron en casa a Osasuna y evitaron ser superados por el Valencia y Rayo Vallecano, que lo pelearon hasta el final. Histórica temporada de los de Bordalás, que regresarán a Europa a través de la Conference League.

El Rayo y el Valencia vencieron sus respectivos encuentros ante el Alavés (1-2) y el Barça (2-1), pero sus victorias fueron insuficientes para llegar a Europa.