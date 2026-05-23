Florentino Pérez formaliza su candidatura para continuar al frente de la presidencia del Real Madrid

El 23 de mayo era la fecha límite para presentar las candidaturas a la convocatoria de elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid. El club blanco ha anunciado este sábado que la candidatura que preside Florentino Pérez ha sido aprobada en una decisión tomada por unanimidad por la Junta Electoral, reunida esta misma mañana.

La Junta Electoral ha dejado reflejado en el acta que Florentino Pérez no necesita presentar preaval bancario al tratarse de la candidatura del actual presidente, algo recogido expresamente en el artículo 40.C.5 de los estatutos sociales del Real Madrid.

La candidatura de Florentino fue presentada este viernes por Fernández de Blas y, apenas 24 horas después, la Junta Electoral dio luz verde a la lista con la que el presidente madridista aspira a prolongar su mandato.

El dirigente podría tener como rival en las urnas a Enrique Riquelme, que ya hizo pública su intención de concurrir al proceso electoral.

El plazo para la presentación de candidaturas expira este sábado a medianoche, por lo que el empresario alicantino deberá acreditar durante la jornada el preaval bancario equivalente al 15% del presupuesto del club, uno de los requisitos indispensables para optar a la presidencia del Real Madrid.

En caso de que Riquelme complete toda la documentación exigida, el club celebraría elecciones con casi total seguridad el próximo 7 de junio.

Florentino Pérez aspira a su octavo mandato, que sería el sexto de manera consecutiva, desde el año 2009, aunque el último apenas ha durado un año, ya que fue reelegido presidente, como único candidato, en enero del año 2025.

El acta de reunión Preside D. José Manuel de Carlos Grau, actuando como secretario D. Juan Raúl Castellanos Tarragó. A tal efecto se hace constar: Siendo las 12:30 horas del viernes, 22 de mayo, se presenta D. Eduardo Fernández de Blas, representante de la candidatura a presidencia del socio nº 1.484, D. Florentino Pérez Rodríguez. Que presenta a esta Junta Electoral la documentación de la candidatura: • Escrito de presentación. • Relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos. • Programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 22 de mayo de 2026. No se reclama preaval bancario al no estar obligada a ello la citada candidatura a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.C.5 de los Estatutos Sociales del Real Madrid C. F. Habiéndose examinado detalladamente dicha candidatura presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: PROCLAMAR VÁLIDA LA CANDIDATURA PRESENTADA POR D. EDUARDO FERNÁNDEZ DE BLAS Y ENCABEZADA POR D. FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club Y TRASLADA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN A LA CITADA CANDIDATURA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELÉCTRONICO APORTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA CANDIDATURA. Y sin otro asunto que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 10:30 horas del lugar y fechas señalados anteriormente.

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