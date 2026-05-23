Enrique Riquelme presenta oficialmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme ha formalizado este sábado su candidatura a la presidencia del Real Madrid antes de que venciera el plazo marcado por la Junta Electoral.

El presidente del Grupo Cox registró ante la Junta una candidatura completa, con el mínimo de nueve vocales exigido, además del preaval bancario y el programa electoral.

El empresario alicantino, que ya presentó el jueves un aviso formal de intención, ha cumplido el último trámite en el plazo establecido. Ahora será la Junta Electoral la que, mañana domingo como tarde, dé el visto bueno o rechace la candidatura.

En el caso de que la Junta Electoral dé luz verde a este proyecto de Enrique Riquelme, el Real Madrid pasaría a celebrar sus primeras elecciones con más de un candidato desde el año 2006.

Enrique Riquelme Vives (Cox, Alicante, 1989) ha pasado de la intención a la acción en apenas 48 horas. El fundador de Cox Energy comunicó el jueves a la Junta Electoral su voluntad de concurrir a la presidencia del club -un paso previo obligatorio que los estatutos exigen realizar con dos días de antelación como mínimo- y este sábado ha completado el proceso entregando la documentación y el preaval bancario que acredita que dispone del aval económico exigido.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, el empresario firmó este mediodía un aval colateralizado con garantías bancarias y, por tanto, ya cumple con todos los requisitos.

Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, en un foro económico. EFE

El empresario aseguró la semana pasada que tenía ese respaldo financiero que, para presentarse a las elecciones del Real Madrid, debe ser de 187 millones de euros, un 15% del presupuesto.

El documento bancario, conforme a los estatutos del club, certifica que la garantía queda respaldada exclusivamente por el patrimonio personal de los candidatos que integran la candidatura, sin avales externos, y que se convertirá automáticamente en aval definitivo si la candidatura resultase elegida.

Oposición para Florentino

Enfrente tendrá a Florentino Pérez, que lleva en la presidencia del club desde el año 2000, con un paréntesis entre 2006 y 2009 durante el que dimitió voluntariamente. Desde su regreso al cargo, Florentino ha encadenado mandato tras mandato sin que ningún candidato llegara a formalizarle una oposición válida en las urnas.

En las últimas convocatorias -2009, 2013, 2017, 2021 y 2025- fue proclamado presidente automáticamente al ser el único aspirante. Este 2026, por primera vez en dos décadas, esa dinámica podría romperse.

Con dos candidaturas formalizadas, la pelota pasa ahora a la Junta Electoral. El organismo ya admitió la candidatura de Florentino Pérez, y tiene hasta el domingo para admitir de forma oficial el proyecto de Riquelme. Una vez producida esa proclamación, los estatutos habilitan un periodo de hasta 15 días para organizar la votación.

Todo apunta a que los comicios se celebrarían entre el 7 y el 9 de junio, con el domingo 7 como fecha más probable. Tendrían derecho a voto todos los socios en situación regular; el candidato que obtenga más sufragios, sea cual sea la diferencia, asumirá la presidencia del Real Madrid.