El Madrid se prepara para unas elecciones dos décadas después con el intento de Riquelme de desbancar a Florentino Pérez

Las urnas del Real Madrid están muy cerca de desempolvarse 20 años después. Enrique Riquelme comunicó a la Junta Electoral su firme intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del club blanco y el madridismo se prepara para vivir sus primeras votaciones en las dos últimas décadas.

La candidatura de Riquelme todavía no es firme. El empresario simplemente formalizó un trámite necesario, el de confirmar sus intenciones a entrar en la carrera electoral, y ahora tendrá hasta el sábado a medianoche para presentar un proyecto tangible.

Mientras el reloj sigue corriendo por los plazos marcados por la Junta Electoral, el madridismo vive unos días marcados por la incertidumbre que están muy cerca de llevar a miles de socios, papeleta en mano, camino de las urnas.

Riquelme quiere elecciones

Enrique Riquelme está dispuesto a convertirse en el nuevo presidente del Real Madrid. Desde que Florentino Pérez anunció de manera sorprendente la convocatoria de elecciones, el alicantino comenzó a trabajar a contrarreloj para poner en marcha toda la maquinaria necesaria.

Especialmente la del aval, el principal escollo que supone presentarse a las elecciones. Los estatutos del club obligan a cualquier candidato a acreditar, ante una entidad de crédito registrada en el Banco de España, una garantía equivalente al 15% del presupuesto general de gastos del club.

Esto supone, en el caso del Real Madrid, avalar una cifra cercana a los 187 millones de euros, dado que el club presentó un presupuesto histórico para la presente temporada de 1.248 millones de euros.

"Tengo el aval y en dos o tres días decidiremos", comentó en un acto público Riquelme el pasado 18 de mayo. Efectivamente, en el plazo prometido, el empresario decidió y su intención es la de seguir adelante.

Este pasado jueves comunicó a la Junta Electoral su intención de acudir a los comicios y, por lo tanto, plantar cara a Florentino Pérez ante el voto de los miles de socios del Real Madrid.

"Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante y para todos los madridistas especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club de fútbol del mundo", aseguró Riquelme en su escrito a la Junta Electoral.

A contrarreloj

Esta carrera apresurada por la presidencia del Real Madrid dio su pistoletazo de salida oficialmente el pasado 12 de mayo. Florentino Pérez compareció en rueda de prensa para convocar elecciones de manera sorprendente y con un claro objetivo: "Que el Real Madrid siga siendo de los socios".

Ya en su discurso abrió el abanico e invitó a sus rivales a presentarse: "Yo las convoco para que se puedan presentar otros candidatos. Que se presenten todos los que quieran".

En aquella rueda de prensa Florentino Pérez denunció una campaña de desprestigio contra él y contra el Real Madrid, defendió su gestión durante tantos años al frente del club y anunció que la entidad presentará un dossier de 500 páginas ante la UEFA sobre el 'caso Negreira'.

Florentino Pérez. Reuters

Riquelme se enteró en México de la noticia, y enseguida regresó a Madrid para ponerse manos a la obra. Pidió, eso sí, más tiempo a Florentino Pérez "para acordar un proceso más amplio".

"Creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión. Nuestro Club, tras casi veinte años sin un proceso electoral participativo donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid, mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas", explicó.

Sin embargo, los plazos ya estaban marcados y los preparativos para conformar una candidatura debían ponerse en marcha con premura.

En unas jornadas en las que el madridismo vive instalado en la incertidumbre sobre si habrá o no elecciones, Riquelme arrojó algo de luz el pasado 18 de mayo cuando aseguró tenerlo todo bajo control para conseguir el aval necesario, uno de los principales escollos para presentar una candidatura.

El proceso, paso a paso

Ahora la carrera electoral entra en su fase decisiva y tan sólo falta la presentación formal por parte de Enrique Riquelme de una candidatura sólida y dentro de los parámetros exigidos por la Junta Electoral.

Las candidaturas deberán presentarse en tiempo y forma como fecha tope este sábado 23 de mayo a medianoche. A partir de ahí no habrá vuelta atrás.

Económicamente, los aspirantes tendrán que justificar un aval de 187 millones de euros respaldado por el patrimonio personal de los miembros de la candidatura.

Florentino Pérez. Europa Press

Las candidaturas deberán llevar nombres y apellidos. El aspirante a presidente tendrá que contar con al menos 20 años de socio del Real Madrid de manera ininterrumpida, los vicepresidentes, 15, y el resto de miembros de la junta directiva, 10.

Además, todos deberán ser españoles, mayores de edad, no podrán estar en activo como jugadores, árbitros o entrenadores y no tendrán cargos directivos en otros clubes de fútbol.

Si todo ello está en orden, amén de otra suerte de requisitos más detallados, la Junta Electoral tendrá hasta el "día siguiente al de la presentación de cada candidatura", es decir, hasta el domingo 24, para decidir si esa propuesta es admitida.

Una vez que resulte proclamada más de una candidatura la Junta Electoral hará pública la fecha y el lugar de la celebración de las elecciones, unos comicios que apuntan al domingo 7 de junio.

Dos décadas después

Esta sería la primera vez en 20 años que el Real Madrid vive unas elecciones que desembocan en el camino de las urnas.

La última vez que los socios del Real Madrid acudieron a las urnas fue el 2 de julio de 2006. En aquella ocasión Ramón Calderón se convirtió en el nuevo presidente del conjunto blanco al ganar las elecciones con 8.344 votos.

Fueron unas votaciones ajustadas, ya que Juan Palacios obtuvo 8.098 votos, mientras que Villar Mir se quedó con 6.712, unas elecciones marcadas por la anulación del voto por correo.

Florentino Pérez ya había llegado a la presidencia antes, en el año 2000, cuando se impuso a Lorenzo Sanz con la baza del fichaje de Luis Figo como cara visible de aquella campaña. El actual presidente salió del poder en 2006 y regresó en 2009 tras presentarse a unas elecciones en las que no tuvo rival.

Desde entonces, Pérez ha seguido consolidándose en la presidencia tras varios ciclos en los que nunca hubo nadie capaz de montar una candidatura alternativa para ofrecer una vía diferente.