Tropi, exfutbolista: "Desde los 19 años tuve sueldos de 40.000 - 150.000 euros. En menos de un año me compré nueve pisos"

El imaginario colectivo suele asociar la vida de los futbolistas con coches de lujo, excesos y fortunas inagotables. Sin embargo, la realidad de la inmensa mayoría de profesionales que militan lejos de la superélite es muy diferente y, a menudo, peligrosa.

Las estadísticas del sector son demoledoras: un alto porcentaje de jugadores se enfrentan a la bancarrota pocos años después de su retirada debido a un tren de vida insostenible y a la falta de previsión.

En este contexto, la historia de Carlos Carbonell Gil, conocido deportivamente como 'Tropi', es la gran excepción a la regla y un ejemplo vivo de educación financiera.

Formado en la cantera del Atlético de Madrid, este mediocentro llegó a la élite muy joven y jugó en el Valencia, debutando en Primera División y en la UEFA Europa League en el año 2015.

Tras su paso por Mestalla, forjó una sólida carrera en la categoría de plata y bronce del fútbol español, defendiendo las camisetas de clubes como la AD Alcorcón, Recreativo de Huelva, UCAM Murcia, Atlético Baleares o Unionistas de Salamanca.

Su última parada fue el Águilas FC, donde una grave lesión de rodilla le obligó a colgar las botas de forma prematura. Lejos de ser un trauma, su adiós al césped fue un paso tranquilo gracias a una impecable gestión patrimonial.

A través de su cuenta de TikTok, donde acumula miles de visualizaciones, el exjugador rompe el tabú de los salarios y explica cómo gestionó su dinero en divisiones como Segunda o Primera RFEF.

Tropi confiesa con total transparencia que nunca tuvo un sueldo millonario. Durante su década en activo, sus ingresos oscilaron entre los 40.000 y los 150.000 euros anuales. Ante estas cifras, propias de la clase media del balompié, se le presentaban dos opciones: gastarlo en fiestas y cosas innecesarias para aparentar un estatus irreal, o apostar por la austeridad inteligente.

Eligió la segunda vía, canalizando sus ahorros hacia una agresiva estrategia de inversiones inmobiliarias. Mientras otros compañeros elevaban su nivel de vida al ritmo de sus contratos, Tropi se dedicó a reinvertir su capital, llegando a comprar nueve pisos en menos de un año.

"Desde los 19 años hasta los 30 tuve sueldos de entre 40.000 hasta 150.000 euros, y tenía dos opciones: gastarlo en coches, fiestas o cosas innecesarias, o bien invertir en inmuebles", llegó a comentar.

Según relata el propio exfutbolista, su agresiva estrategia de inversión le permitió acumular un patrimonio significativo en tiempo récord: "En menos de un año me compré nueve pisos".

Hoy, esa férrea disciplina le proporciona una absoluta libertad financiera. Su testimonio en redes sociales no solo desmitifica la falsa opulencia de la industria del deporte, sino que se ha convertido en una guía imprescindible para que las nuevas generaciones aprendan a planificar su futuro y transformen sus sueldos en un patrimonio duradero.