Un influencer denuncia el intento de compra para hablar mal de Florentino Pérez antes de las elecciones del Madrid

Hay una fecha marcada en rojo en el calendario de todo lo que acontece en el Real Madrid: el 23 de mayo. Fecha límite en la que se deberán presentar las candidaturas a la convocatoria de elecciones a Presidente y Junta Directiva.

Conforme se acerca el día, la expectación crece. Ante este escenario, hay quienes están aprovechando para influir en la decisión del socio del Real Madrid.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido Eduardo López ha querido denunciar la propuesta que le han hecho llegar: cobrar por grabar tres vídeos en los que incitar a sus seguidores a que haya elecciones y debatir sobre el modelo del club.

"¿Te interesa una colaboración pagada? Sería para hacer tres 'posteos' de aquí al jueves sobre el debate de las elecciones. Buscamos influencers que inciten a que haya elecciones, que sean los socios los que elijan. Que es lo más sano para el club", le proponen tal y como muestra.

En los mensajes que el creador de contenido hizo públicos esta semana, se lee cómo le pedían que grabara un vídeo debatiendo sobre el "modelo de clubes. Si privado o público".

"Como el tema me parecía raro, le pregunté si la idea era meterse con Florentino, con su modelo o algo", se dirigió Eduardo a sus seguidores en el vídeo en el que denunció que le querían "pagar para que me meta con Florentino".

La respuesta del usuario al que el creador de contenido ha mantenido en el anonimato no tardó en llegar: "Más que meterse con Florentino, que fue el mejor presidente que tuvimos, es mirar hacia el futuro. Aplaudir que haya elecciones y ver propuestas. Hablar de modelos de club, etcétera".

Tras rechazar la colaboración al considerar que "Florentino Pérez es lo que el club necesita", Eduardo López se dirigió directamente a sus seguidores.

"Muchos creadores de contenido, tanto en TikTok como en Instagram o en la red social X, han accedido a este tipo de cosas. Me meto con lo que hay detrás: por qué alguien tiene que estar pagando a creadores de contenido para generar una opinión en los socios contraria en este caso (a mi modo de ver) a Florentino Pérez", criticó.

"No tengo el canal para que alguien me pague por transmitir opiniones. No creo en eso y no creo que estar influyendo en un socio sea bueno para el Real Madrid", continuó.

"No sé quién está detrás de todo esto, pero al final Florentino va a tener razón una vez más: hay alguien que quiere acabar con el Real Madrid y con Florentino Pérez", terminó su denuncia el creador de contenido.