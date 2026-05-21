El éxito de Nico Williams fuera del fútbol: una inversión de más de 4 millones para construir el hotel San Mamés en África

El éxito de un futbolista de élite ya no se mide únicamente por los goles que anota el fin de semana o los títulos que levanta sobre el césped. En el fútbol moderno, la gestión del patrimonio y la visión empresarial fuera de los terrenos de juego marcan la diferencia entre una carrera efímera y un legado duradero. Uno de los ejemplos más brillantes y conmovedores de esta tendencia lo protagoniza Nico Williams.

La estrella del Athletic Club ha sabido canalizar sus millonarios ingresos deportivos hacia sectores estratégicos, consolidando un proyecto empresarial de gran envergadura internacional: la construcción del hotel San Mamés en el continente africano.

Este ambicioso proyecto no es una inversión financiera fría ni común. Se trata de un complejo hotelero de estándar internacional que ha supuesto una inversión de más de 4 millones de euros.

Lejos de los circuitos turísticos habituales de la Comunitat Valenciana, las islas Baleares o la Costa del Sol, donde habitualmente invierten los deportistas de primer nivel, Nico Williams y su hermano Iñaki han decidido levantar este imperio hotelero en Ghana, el país de origen de sus padres y el lugar donde residen sus raíces más profundas.

Específicamente, el complejo se ubica en Akyem Achiase, una localidad situada en la Región Oriental de Ghana. La elección de este destino responde a una promesa familiar y a un deseo de honrar sus orígenes. Sin embargo, Iñaki Williams no ha emprendido este viaje comercial en solitario.

Nico e Iñaki Williams, durante el calentamiento. REUTERS

Juntos, los hermanos Williams han conformado una alianza patrimonial imbatible, utilizando su proyección pública para poner el foco en el desarrollo del país africano. Inaugurado oficialmente a principios de 2024, el establecimiento fue bautizado con el nombre de "San Mamés Hotel", un guiño explícito y un tributo lleno de romanticismo al estadio que ha visto consagrarse a ambos futbolistas y que transformó la realidad socioeconómica de su familia.

El hotel cuenta con unas instalaciones de lujo que incluyen habitaciones meticulosamente decoradas, un moderno centro de fitness, salas de conferencias para eventos corporativos y un exclusivo rooftop bar en la azotea que ofrece vistas panorámicas espectaculares de la región.

Más allá del incuestionable retorno económico que promete un complejo de este calibre, la inversión de los Williams destaca por su altísimo impacto social. El hotel se ha consolidado como uno de los motores de empleo privado más importantes de Akyem Achiase, dinamizando la economía local y ofreciendo oportunidades laborales estables a decenas de jóvenes de la zona.

Con este movimiento, Iñaki Williams demuestra que la riqueza generada por el fútbol de élite puede transformarse en un motor de cambio real, demostrando que su visión de juego fuera del campo es tan precisa y letal como lo es dentro del área.