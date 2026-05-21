España, ante el reto de lograr en los banquillos un hecho inédito en la historia del fútbol: el pleno en las finales continentales

Las finales continentales hablan español desde los banquillos. El pleno español en las áreas técnicas de la Champions, tanto en la final masculina como en la femenina reafirma un modelo de juego que ya es envidiado a nivel internacional.

Pero el éxito no reside únicamente en la 'Orejona'. Unai Emery se alzó en la noche del miércoles con la Europa League, la quinta en su palmarés y la primera en la historia del Aston Villa; mientras que Íñigo Pérez tiene la oportunidad de llevar al Rayo Vallecano a ganar la Conference League, el que sería el primer título de la historia del club madrileño.

De conseguirlo el navarro, podría vivirse algo único: por primera vez en la historia podría producirse un pleno de victorias con el sello español en los banquillos en las finales continentales.

Unai Emery hace historia consiguiendo su quinta Europa League y culmina con el fan más absoluto del Aston Villa, el príncipe Guillermo

Y es que si ya es histórico que cuatro entrenadores españoles disputen la final de la Champions League (Luis Enrique, Mikel Arteta, Pere Romeu y Jonatan Giráldez), el escenario sería aún más extraordinario si el Rayo Vallecano logra conquistar la Conference.

De confirmarse, tras el triunfo del Aston Villa, el pleno quedaría asegurado: tanto en la Champions masculina como en la femenina habría, sí o sí, un técnico español levantando la 'Orejona'. Una fotografía histórica del dominio de la escuela española en los banquillos europeos.

El ADN español en Champions

El PSG es el gran favorito para coronarse campeón de Europa tras imponerse con solvencia al Bayern pese a que la distancia acabó siendo mínima por el gol de Kane.

El equipo de Luis Enrique parece imparable y busca el título por segunda temporada consecutiva, algo que hasta el momento solo ha hecho el Real Madrid.

Será la primera vez que París Saint-Germain y Arsenal se enfrenten por el título del Viejo Continente en juego y será la primera final con dos técnicos españoles en los banquillos.

Luis Enrique frente a Arteta. Uno ha cambiado la historia de su club; el otro ha vuelto a hacer grande a una de las entidades más grandes del fútbol inglés que llevaba años en horas bajas. No obstante, la gloria solo la puede alcanzar uno.

El asturiano y el guipuzcoano han sido los primeros en conseguirlo después de una edición para la historia. El equipo inglés es de los pocos equipos que han accedido a la gran final de la Champions sin perder un solo partido, mientras que los de Luis Enrique lo han hecho por segundo año consecutivo.

Pere Romeu, a la izquierda; Jonatan Giráldez, a la derecha.

El Barça - Olympique de Lyon de la Women's Champions League citará frente a frente en la final de Oslo del próximo 23 de mayo a dos entrenadores con ADN de La Masía, Pere Romeu y Jonatan Giráldez.

El conjunto azulgrana está entrenado por Pere Romeu y su rival es el Olympique Lyon que tiene a los mandos Jonatan Giráldez. Pleno en las dos finales de Champions de entrenadores españoles pese a que solo uno de los cuatro equipos es de nuestro país.

Un dominio en los banquillos europeos que no solo lo refleja la competición de más importancia.

No es casualidad, sino una tendencia. Cuatro de los seis primeros clasificados de la Premier League, incluidos los dos primeros, también tienen técnicos españoles.