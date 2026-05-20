El pueblo español donde se refugia Ferran Torres: 8.000 habitantes, sistema de riego medieval y vinculado a la chufa

El futbolista del FC Barcelona, Ferran Torres mantiene un vínculo personal con Foios, un pequeño pueblo de la comarca de l’Horta Nord que apenas supera los 8.000 habitantes y que conserva una fuerte identidad ligada a la huerta valenciana tradicional.

Foios forma parte del sistema agrícola histórico de la Huerta de Valencia, un territorio marcado por un complejo sistema de riego de origen medieval. Este modelo sigue funcionando hoy en día y permite la distribución del agua a través de acequias que han dado forma al paisaje durante siglos.

El sistema de riego al que pertenece Foios está vinculado a la Real Acequia de Moncada, una de las infraestructuras hidráulicas más antiguas y relevantes de la zona. Gracias a ella, los campos del entorno siguen siendo productivos y mantienen la estructura agrícola tradicional.

En esta huerta predominan los cultivos de regadío, especialmente los cítricos y las hortalizas, aunque uno de los productos más característicos del entorno es la chufa, base de la horchata valenciana. Este cultivo forma parte de la identidad agrícola de la zona donde se encuentra Foios.

En ese entorno rural y tranquilo, Ferran Torres encuentra un lugar de desconexión alejado del foco mediático. El atacante, internacional con España, ha crecido en el Valencia CF y posteriormente dio el salto al fútbol europeo, consolidándose en la élite con su llegada al FC Barcelona.

Ferran Torres celebra su gol contra el Real Madrid en El Clásico EFE

El jugador, conocido por su trabajo y capacidad ofensiva, ha mantenido siempre un fuerte vínculo con la Comunidad Valenciana, donde comenzó su formación deportiva. Su conexión con la zona hace que espacios como Foios representen un entorno familiar y cercano dentro de su vida fuera del fútbol profesional.

De hecho, cuando ocurrió la trágica Dana se vio al futbolista ayudar en todo lo que pudo, barriendo y dando alimentos y ayuda a aquellas personas que lo necesitaban.

Foios, pese a su cercanía con la ciudad de Valencia, mantiene un ambiente de pueblo tradicional. Sus calles estrechas, su estructura histórica y la presencia constante de la huerta alrededor lo convierten en un enclave singular dentro del área metropolitana.

El municipio también destaca por la convivencia entre la vida urbana moderna y la agricultura tradicional. Esa dualidad, sumada a su tamaño reducido, hace que el entorno conserve una identidad propia muy marcada dentro de la comarca de l’Horta Nord.

En este contexto, la presencia de Ferran Torres en la zona refuerza el vínculo entre el deporte de élite y los orígenes locales de muchos futbolistas españoles, que mantienen lazos con los pueblos donde crecieron o tienen raíces familiares.