Owono, el portero del Andorra, tras perder en Riazor: "En África esto lo llamamos brujería"

¿Hubo brujería en Riazor el pasado fin de semana? Eso es, al menos, lo que dijo Jesús Owono, el portero del Andorra, tras el partido que enfrentó a su equipo con el Deportivo de La Coruña en la antepenúltima jornada de Segunda División.

El guardameta dejó una de las anécdotas más curiosas del fin de semana y salió en zona mixta a contarlo con naturalidad y con una sonrisa.

Como es tradición, en los fondos de Riazor se habían dispuesto una serie de ajos en el suelo. Una tradición ancestral que, según el relato, ahuyenta la mala suerte y protege contra el mal de ojo.

🧄🧄 Había allos na porta do @fcandorra 🧄🧄



🧙♂️ Para Jesús Owono é cousa de bruxería 🧙♂️



🎙️ "Puxéronmme allos na portería e iso non me gusta"



🎙️ "En África chamámoslle bruxería" pic.twitter.com/F6xuvm0Aix — En Xogo (@EnXogoG) May 18, 2026

Aquello no pasó desapercibido para Owono, el portero del Andorra, que se fijó en el detalle. "En África lo llamamos brujería", comentó el portero del Andorra tras el partido en el que su equipo perdió por 2-1.

Los ajos y la brujería

"Quiero felicitar al Dépor por la victoria, aunque me han puesto ajos en la portería y eso no me gusta", dijo el portero de Guinea Ecuatorial entre risas.

"En África ya me había pasado alguna vez. Ya me había dado cuenta en el calentamiento y los había quitado, pero en la segunda parte no me di cuenta", comentó el cancerbero del Andorra, siempre con buen humor y con una sonrisa en su comparecencia pública.

"Cuando Mario Soriano ha marcado he dicho: 'Vale, algo está pasando'. Al final me han explicado que es algo que hacen mucho aquí, en Galicia. En África lo llamamos brujería", aseveró el portero sin que aquello tuviera tintes críticos.

Los jugadores del Andorra celebran un gol. FC ANDORRA

El Andorra salió de Riazor derrotado pese a dar la cara y adelantarse en el marcador. Un gol de Cerdà en la primera mitad adelantó a los visitantes, pero el Dépor apretó el acelerador en la segunda parte para darle la vuelta al partido.

Mario Soriano puso la igualada con el gol al que se refería Owono, mientras que Zakaria completó la remontada ya en el tramo final del choque.

Con esta victoria, el Deportivo de La Coruña se queda muy cerca de certificar su regreso a Primera División después de muchos años de sufrimiento en los que ha llegado incluso a vagar por la Primera RFEF.

El Andorra, por su parte, ya está salvado en una temporada que ha estado marcado por las constantes polémicas de su presidente Gerard Piqué, que llegó incluso a ser inhabilitado por su último episodio con los árbitros.