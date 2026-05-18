Enrique Riquelme se acerca a las elecciones del Real Madrid: "Tengo el aval y en dos o tres días decidiremos"

Enrique Riquelme se acerca a las elecciones del Real Madrid. El empresario aseguró haber reunido el aval necesario para presentarse a los comicios y anunció novedades en un plazo de "dos o tres días".

A la pregunta de si tiene el aval, la respuesta fue contundente: "Sí, por supuesto, si no, no estaríamos hablando de esto". El empresario compareció en un evento benéfico celebrado en la Ciudad de la Raqueta, y las preguntas sobre si se postularía a las elecciones del Real Madrid fueron obligadas.

"Todavía estamos trabajando. Nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que tenga sentido realmente, para que sea algo bueno para el Real Madrid", comentó Riquelme.

El empresario incidió en su mensaje de futuro: "No vamos a ir a perder el tiempo. Lo vamos a decidir en los próximos días, y si vamos va a ser por algo que tenga sentido, algo ilusionante para el socio para los próximos 10, 15 o 20 años".

En una última interpelación sobre su hipotética presentación a las elecciones del Real Madrid, Riquelme volvió a hacer referencia al trabajo que tiene todavía por delante: "La idea es trabajar tres días más y, si estamos preparados, iremos sin ninguna duda".

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