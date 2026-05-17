Robert Lewandowski dice adiós al Camp Nou con una victoria sin su sello ante el Real Betis

El delantero polaco no pudo marcar en su último partido como local con la camiseta azulgrana en un triunfo intrascendente de su equipo.

Barcelona

Betis

Robert Lewandowski y nada más. Era lo único que interesaba en el Camp Nou esta noche, ver el último partido en casa del delantero polaco una vez que se había confirmado que no seguirá vistiendo de azulgrana a final de esta temporada. [Así vivimos la victoria del FC Barcelona ante el Real Betis]

'Lewy' fue titular, estuvo participativo y lo intentó. Sabía que no volvería a vivir un momento así en el Camp Nou. Su equipo ganó, por esa parte se marchó contento. Pero le quedó la espinita clavada de no haber podido decir adiós a su afición de estos últimos años con un gol.

Eso sí, lo que se llevó en los instantes finales se lo guarda para él para siempre. Fue sustituido en los últimos instantes y recibió una ovación cerrada del estadio. Todo el mundo de pie, todos entregados al que, sin duda, pasará a la historia como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos.

Las lágrimas de 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕 𝑳𝒆𝒘𝒂𝒏𝒅𝒐𝒘𝒔𝒌𝒊.



👏 En pie todo el 𝑪𝒂𝒎𝒑 𝑵𝒐𝒖 para despedir al delantero polaco. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/D5ndnUygow — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 17, 2026

Raphinha, el más listo

Con Lewandowski en el eje del ataque y ejerciendo de capitán, como no podía ser de otro modo en su gran día, Flick alineó un once muy titular y plagado de centrocampistas por las bajas de Lamine Yamal, De Jong y Ferran.

Raphinha, muy participativo en la banda derecha, lo intentó con un tiro centrado y Cancelo, que podría haber vivido su último partido en el Camp Nou como local porque termina su cesión en junio, se topó con los reflejos del arquero tras un eslalon en el lado opuesto.

El Betis sufría para cruzar la medular, aunque en una de sus pocas internadas Ez Abde marcó un gol que fue invalidado por fuera de juego en el inicio de la acción. Y el Barça, agresivo en la presión, ponía la directa a la mínima ocasión. Raphinha, tras una veloz combinación con Kounde, se plantó ante Álvaro Valles, que salvó el mano a mano.

Raphinha celebra uno de sus dos goles ante el Betis. REUTERS

Lo intentaba una y otra vez el brasileño, que encontró premio a balón parado. Raphinha sorprendió a Valles con un disparo ajustado a su palo para inaugurar el marcador. Más error del guardameta que acierto del delantero.

Tras el gol el Betis perdió los complejos y Abde probó con un cabezazo a las manos de Joan García. Pero el Barça no se quedó atrás y respondió con un una acción entre Raphinha, Lewandowski y Fermín que esta vez sí salvó Valles.

Isco aprieta

Pellegrini dio entrada a Isco tras el descanso y eso siempre son buenas noticias para el Real Betis. Mostró más personalidad el equipo verdiblanco, pero Raphinha cazó una mala salida de Bellerín para hacer el 2-0 con un lanzamiento ajustado.

Parecía que todo se esclarecía para el Barça y que podría llegar la goleada, pero entonces el Real Betis frenó la sangría. Gavi cometió penalti sobre Isco, confirmado por el VAR, y el propio ex del Real Madrid anotó con calidad.

Lewandowski, manteado por sus compañeros. REUTERS

Aunque pudo empatar Antony en un disparo lejano que rozó el palo, Joao Cancelo firmó el 3-1 a renglón seguido con un chut desde fuera del área.



El último aliciente quedaba al partido era la posibilidad de que Lewandowski se despidiera con un gol, y a punto lo logró con un tiro desviado. Acto seguido, Flick le sustituyó por Casadó. Emocionado, el polaco recibió un abrazo colectivo de todos sus compañeros sobre el campo y se retiró ovacionado, con el estadio puesto en pie coreando su nombre.



Fue el último servicio de un delantero que siempre será recordado por sus goles, tanto en el Camp Nou como más allá. Uno de los mejores delanteros que la historia del fútbol haya visto jamás.

Barça 3 - 1 Betis

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia (Araújo, min.63), Martín, Cancelo; Gavi, Bernal (Olmo, min.75), Pedri; Raphinha (Bardghji, min.63), Lewandowski (Casadó, min.85) y Fermin (Balde, min.46).



Real Betis: Valles; Bellerín, Natan, Gómez, Firpo; Fidalgo (Bakambu, min.46), Amrabat (Roca, min.79), Deossa; Antony (Ávila, min.85), Lo Celso (Isco, min.46) y Abde (Riquelme, min.79).



Goles: 1-0, min.27: Raphael Dias ‘Raphinha’. 2-0, min.62: Raphinha. 2-1, min.67: Isco, de penalti. 3-1, min.74: Joao Cancelo.



Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Jules Koundé (min.37) por parte del Barcelona.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de la Liga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 56.670 espectadores.