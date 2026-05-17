El pueblo español donde se refugia Iñigo Martínez: 8.000 habitantes y el pueblo pesquero más importante del Cantábrico

Ondarroa, con poco más de 8.000 habitantes, es uno de los enclaves marineros más emblemáticos del norte de España. Este municipio vizcaíno, encajado entre montes y abierto al mar Cantábrico, ha sido tradicionalmente un punto clave de la actividad pesquera.

En este entorno de calles estrechas, puerto activo y fuerte identidad vasca creció el futbolista Iñigo Martínez, uno de los defensas más reconocidos del fútbol español en la última década. Su vínculo con la localidad sigue siendo estrecho, convirtiéndola en su lugar de desconexión habitual.

Ondarroa no es solo el lugar de origen del jugador, sino también un símbolo de la cultura marinera vasca. Su puerto es considerado uno de los más importantes del Cantábrico en volumen de capturas, y la vida cotidiana sigue marcada por la pesca y la lonja.

El casco histórico del municipio conserva una estructura medieval muy característica, con calles empinadas y viviendas apiñadas. La iglesia de Santa María, construida sobre una roca, domina el paisaje urbano y refleja el peso histórico de la localidad en la costa vasca.

Para Iñigo Martínez, este entorno representa un contraste total con la exigencia del fútbol profesional. Tras temporadas en clubes como el Athletic Club y el FC Barcelona, el defensa ha mantenido su conexión con su pueblo natal como un espacio de calma.

Iñigo Martínez, durante un entrenamiento del FC Barcelona. Europa Press Europa Press

La identidad de Ondarroa está profundamente ligada al euskera, que se utiliza de forma habitual en la vida diaria. Esta fuerte tradición cultural ha contribuido a mantener una comunidad cohesionada, donde las raíces locales siguen teniendo un gran peso.

El municipio ha vivido históricamente volcado al mar, con generaciones enteras dedicadas a la pesca. Esta actividad no solo ha marcado su economía, sino también su forma de vida, sus horarios y su relación con el entorno natural.

En este contexto, el regreso de figuras como Iñigo Martínez refuerza la imagen de Ondarroa como un lugar de arraigo. Lejos del ruido mediático, el futbolista encuentra en su pueblo un espacio ligado a la familia y la tranquilidad.

A pesar de su reducido tamaño, Ondarroa combina tradición y modernidad. Infraestructuras como su puente contemporáneo conviven con un patrimonio histórico notable, lo que refuerza su carácter singular dentro de la costa del País Vasco.

Hoy, el municipio sigue siendo un referente del Cantábrico no solo por su actividad pesquera, sino también por ser la cuna de uno de los defensas más destacados del fútbol español contemporáneo.