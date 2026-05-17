Mourinho reconoce contactos con el Real Madrid: "Nadie es tonto, algo está pasando..."

Tras la victoria por 1-3 del Benfica frente al Estoril en el Estadio António Coimbra da Mota, José Mourinho compareció ante los medios para aclarar los crecientes rumores sobre su futuro en el Real Madrid.

El técnico luso confirmó que la próxima semana espera iniciar conversaciones formales con el club blanco, tras los primeros acercamientos que ya han mantenido su representante, Jorge Mendes, y el presidente madridista, Florentino Pérez.

Sin embargo, a pesar de la expectación generada, Mourinho fue tajante al asegurar que, por el momento, no existe ninguna propuesta formal sobre la mesa por parte del club blanco.

El entrenador portugués insistió en que las negociaciones se encuentran en una fase muy temprana y que él todavía no ha intervenido directamente en el proceso.

"Es verdad que no he hablado con el presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura (del Real). Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido; obviamente, entre el club y Jorge (Mendes) hay contactos, que creo que se transformarán en contactos conmigo la próxima semana", explicó el técnico de forma directa.

Asimismo, detalló la advertencia que le hizo su agente para que estuviera atento ante una situación que podría ser real y seria con el conjunto madrileño, aunque prefirió mantener la calma.

"No he firmado con el Real Madrid, no tengo contrato con el Real Madrid, no tengo oferta. No tengo nada. Lo único que tengo, y no lo voy a negar, es que mi agente me habló, no el Real Madrid, y me dijo: 'Ojo, puede haber una situación real y seria con el Real Madrid, esperemos'. Ok, esperemos", relató Mourinho.

Añadió después que "puede que al final no haya nada. En este momento tengo contrato con el Benfica, tengo una propuesta del Benfica y tengo un plazo para decidir. Tranquilo".

De hecho, la única propuesta en firme que maneja el técnico en este momento es la de su actual club, una oferta de renovación que asegura que aún no ha visto ni analizado.

Mourinho firmó el pasado mes de septiembre un acuerdo con el Benfica válido hasta 2027, el cual incluye una cláusula que otorga un margen de diez días tras finalizar la temporada actual para que ambas partes evalúen si desean continuar con la relación laboral.

Finalmente, el preparador portugués concluyó afirmando que se tomará los próximos días para reflexionar detenidamente antes de definir su rumbo definitivo. "La próxima semana debo decidir mi futuro. Necesito espacio y tiempo para tomar una decisión. Creo que esta semana será importante en ese sentido", zanjó.